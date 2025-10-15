În luna decembrie a anului trecut, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din Premier League, David Coote, și-a pierdut funcția în urma unui scandal de proporții. David Coote a fost eliminat de pe listele arbitrilor și nu a mai putut arbitra în Premier League, campionat transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, după ce a făcut declarații jignitoare la adresa lui Klopp și a clubului Liverpool.

Scandalul a izbucnise în luna noiembrie 2024. Acela a fost și momentul în care Federația Engleză de Fotbal (FA) a deschis o anchetă. Coote a negat inițial acuzațiile, susținând că nu a făcut nimic ilegal, însă probele au fost suficiente pentru ca PGMOL, organismul care se ocupă de arbitrii profesioniști din Anglia, care a decis să-l demită.

David Coote, exclus din Premier League după scandalul cu Jurgen Klopp în rol principal

La începutul lunii noiembrie 2024, în spațiul public a apărut o filmare din 2020 cu centralul din Nottinghamshire care folosește termeni jignitori la adresa "cormoranilor" și a fostului manager al echipei, Jurgen Klopp, după ce fusese al patrulea oficial al meciului Liverpool - Burnley (1-1).

Au urmat alte momente grele în viața lui Coote, care recent și-a recunoscut vina într-un caz șocant, care are la bază un videoclip indecent alături de un minor de 15 ani. Fostul arbitru fusese pus sub acuzare în luna august a acestui an.

David Coote a ajuns în instanță acuzat de infracțiuni sexuale împotriva unui copil. Verificarea a două telefoane mobile în timpul anchetei independente au descoperit ”conversații îngrijorătoare”.

Probleme penale pentru David Coote

Conform The Sun, judecătorul i-a spus lui Coote: ”Ați pledat vinovat într-o chestiune gravă. Dacă asta înseamnă sau nu reținere în custodie, va fi decis atunci când toate informațiile vor fi în fața instanței, motiv pentru care am solicitat un raport premergător pronunțării sentinței”.

Lui Coote i s-a acordat eliberarea condiționată pe cauțiune înainte de audierea din 11 decembrie.

