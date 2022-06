Cel mai bogat club din lume nu se uită la bani! Starul pe care Newcastle vrea să-l transfere cu orice preț

Clubul de pe St. James Park a devenit cel mai bogat din lume, având în vedere că noul proprietar, prințul Mohammed Bin Salman are o avere uriașă, estimată la 1,4 trilioane de dolari!

Conducerea ”coțofenelor” pregătește acum o campanie de achiziții interesantă, cu care să se bată la locurile pentru cupele europene. Sven Botman, ”noul Van Dijk” de la Lille este una dintre țintele celor de la Newcastle.

Din câte se pare, olandezul este în capul listei de priorități a celor de la Newcastle, care vor să reînceapă discuțiile pentru transferul lui Botman, pe care-l mai vrea și AC Milan, scrie Fabrizio Romano.

Newcastle are pushing to sign Sven Botman as soon as possible. Talks entering into key stages with Lille, AC Milan still in the race but NUFC are now advancing. ???????? #NUFC

Negotiations with Newcastle started last January, Botman is open for this PL possibility. pic.twitter.com/DxuPKkQr1H