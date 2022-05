Se conturează echipa de staruri a miliardarilor de la Newcastle! Fotbalistul pus în capul listei de transferuri a refuzat deja clubul de trei ori

Clubul de pe St. James Park a devenit, astfel, cel mai bogat din lume, având în vedere că noul proprietar, prințul Mohammed Bin Salman are o avere uriașă, etimată la 1,4 trilioane de dolari!

Presa internațională a scris în ultima perioadă că Newcastle ar fi singura echipă care ar avea forța financiară pentru a-l transfera pe Neymar de la PSG, lucru care pare, evident, departe de realitate în acest moment, mai ales că Newcastle nu evoluează în cupele europene și nu are încă o echipă cu care să se bată de la egal la egal cu granzii campionatului.

Conducerea ”coțofenelor” pregătește acum o campanie de achiziții interesantă, cu care să se bată la locurile pentru cupele europene. Sven Botman, ”noul Van Dijk” de la Lille este una dintre țintele celor de la Newcastle.

Englezii au mai încercat să-l transfere pe olandez și în iarnă, dar au fost refuzați. Se pare că șefii clubului nu au renunțat la ideea de a-l transfera pe fundașul de 22 de ani. Botman a fost trecut ”în capul listei de transferuri” pentru această perioadă de mercato.

Newcastle are și concurență pentru transferul lui Botman. AC Milan, proaspăta campioană a Italiei, este și ea interesată de serviciile internaționalului olandez, notează Fabrizio Romano.

Newcastle have never left the race for Sven Botman. He’s always been the main target despite the denials… and nothing has changed: Magpies want him after 3 bids turned down in January. ???????? #NUFC

AC Milan have made a proposal too - both clubs want Botman as he will 100% leave. pic.twitter.com/jFZYQSyIVe