Ce telefon are N'Golo Kante: "Același de 10 ani! Nu e interesat nici de mașini sau haine"

Într-un interviu acordat recent, Kai Havertz, mijlocașul german al lui Chelsea, a explicat de ce îi consideră pe N'Golo Kante și Toni Kroos fotbaliști diferiți față de restul, "cu picioarele pe pământ, neinteresați de lucruri strălucitoare".

Kai Havertz: "Kante are același telefon de 10 ani". Antonio Rudiger: "Cred că are un Samsung, spart peste tot"

De-a lungul timpului, Kante a oferit mai multe momente inedite: s-a scris că, în ciuda salariului uriaș pe care îl încasează, ar conduce aceeași mașină, un Mini Cooper, încă din 2015, din perioada în care evolua pentru Leicester. De asemenea, în 2018 a acceptat invitația la cină a unor străini din Londra, iar un an mai târziu a mers la nunta unui fan al lui Chelsea.

Havertz a plusat în interviul acordat și a dezvăluit că N'Golo Kante, campion mondial cu Franța în 2018, are același telefon de 10 ani.

"Am întâlnit jucători care aruncă o mulțime de bani și uneori te întrebi de ce fac asta. Sunt jucători cărora le pasă de aceste lucruri, iar altora care nu le pasă. Am întâlnit diferite caractere. Toni Kroos este unul dintre ei: o persoană calmă, cu picioarele pe pământ, care nu e interesată de lucruri strălucitoare. N'Golo Kante este alt exemplu. Are același telefon de 10 ani și nu e interest de mașini sau haine.

Nu poți judeca oamenii în funcție de câți bani consumă. Dacă pe ei îi face fericiți acest lucru.... La 17 ani, și eu mi-am luat un rucsac scump cu unul dintre primele salarii. Era alb, auriu, strălucitor, dar mi-a dat seama apoi că nu e de mine", a spus Kai Havertz, potrivit RMC Sport.

În decembrie 2020, Antonio Rudiger spunea despre Kante că ar fi jucătorul din lotul lui Chelsea cu cel mai vechi telefon: "Cred că are un Samsung, spart peste tot", declara germanul, pentru Chelsea TV.

290.000 de lire sterline ar fi salariul săptămânal încasat de N'Golo Kante la Chelsea, conform presei din Anglia

Kante rămâne la Chelsea! Negocieri pentru un nou contract

Chiar dacă s-a zvonit că ar putea pleca de la gruparea londoneză, pentru care evoluează din 2016, francezul a decis să rămână, în cele din urmă, la clubul alături de care a câștigat Premier League și Champions League.

Cele două părți au demarat deja negocierile pentru semnarea unui nou contract, iar discuțiile au intrat pe ultima sută de metri, notează publicația britanică Sportsmole.

Din câte se pare, Kante va semna un contract valabil până în 2025, iar cel mai probabil va avea și o clauză de prelungire a înțelegerii pentru încă un sezon.

S-a zvonit chiar că francezul ar avea o ofertă din Arabia Saudită, unde putea fi coleg cu Cristiano Ronaldo, dar se pare că acesta a ales să joace în continuare în Premier League.