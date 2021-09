"Foarte umil pentru un jucător de clasă". Gestul impresionant făcut de Kante, fotbalistul care conduce un Mini Cooper,  pentru un fan

Mijlocașul francez câștigă peste 330.000 de euro pe săptămână, însă conduce un Mini Cooper, mașină pe care o are din perioada în care juca la Leicester.

În urmă cu câteva zile, mijlocașul celor de la Chelsea a făcut un gest frumos pentru un fan pe care l-a întâlnit în magazin. A făcut o poză cu acesta și a stat de vorbă câteva minute cu el.

"Ce jucător, ce persoană umilă, cu bun simț! S-a oprit să facă o poză cu mine, a ascultat tot ce aveam de spus. Trebuie să o spun, foarte umil pentru un jucător de o asemenea clasă!", a fost mesajul postat de Sarfraz Ahmed pe contul de Twitter.

N'Golo Kante a fost desemnat mijlocașul anului în ancheta UEFA.

Went out for some casual grocery shopping at Asda and look who I bumped in to ????. @nglkante what a player and what a human being! Very kindly took a picture with me and was so polite. Listened patiently to what I had to say, so humble for a player of such class! pic.twitter.com/IvxV6mKDwT