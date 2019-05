Ce rezultat pentru echipa lui Andone: Brighton a scapat de retrogradare pe ultima suta de metri! Cele 3 echipe care merg in liga a doua

Se stiu toate cele trei echipe care vor retrograda la finalul acestui sezon de Premier League.

Cardiff a pierdut pe teren propriu si este matematic retrogradata. Fulham si Huddersfield sunt celelalte echipe care vor juca in liga a doua din sezonul viitor.



Rezultatul de la Cardiff i-a scapat pe cei de la Brighton de orice emotii. Echipa lui Andone are un avans de patru puncte in acest moment, iar Brighton inca nu a jucat in penultima etapa. Brighton mai avea de jucat cu Arsenal si Manchester City in aceste ultime doua randuri, astfel ca Andone si coechipierii sai au rasuflat usurati inca dinaintea meciului de maine cu Arsenal.