„Vom fi mai buni, sunt sigur de asta”, a declarat selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, după victoria cu 2-0 a echipei sale în faţa Albaniei, vineri, în deschiderea preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026.



Thomas Tuchel: ”Am vrut să creștem ritmul”



Echipa „a început într-un mod foarte dominant, cu multe pase, dar a fost foarte dificil să intre în careu”, a declarat tehnicianul german.



„Am vrut să creştem ritmul şi asumarea de riscuri în repriza a doua, dar am avut impresia că nu am fost suficient de disciplinaţi în structura noastră. Am încercat să jucăm un pic prea individual, părăsindu-ne poziţiile, iar asta ne-a încetinit jocul”, a analizat el.



Pentru a accelera jocul, ar trebui probabil „să încercăm să trecem prin blocul defensiv al adversarului, nu să-l ocolim”, a continuat el.



„Vom deveni mai buni în a stabili un ritm mai ridicat şi pur şi simplu în a fi un pic mai periculoşi în faţa porţii, dar este un pas la un moment dat. Vom fi mai buni, sunt sigur de asta”, a declarat antrenorul.



În viitor, „ne vom înţelege mai bine, eu îi voi înţelege mai bine pe jucători”, a insistat el.



