Cat de jos poate sa mai ajunga?! Gascoigne, moment penibil in centrul Londrei. A luat o sticla de vin de pe raft si a plecat fara sa plateasca! Ce a urmat

Paul Gascoigne pare sa fi cedat complet in lupta cu viciile sale.

Fostul mijlocas englez s-a apucat din nou de baut. A fost in mijlocul unei situatii jenante. Gascoigne s-a dus intr-un supermarket din zona King's Cross si a iesit cu o sticla de vin fara sa o plateasca. Gascoigne a fost urmarit de managerul magazinului si de agentul de securitate, apoi s-a intorsa sa achite bautura in valoare de numai 9 lire.



Contactati pentru a comenta, reprezentantii Little Waitrose au refuzat sa faca orice fel de declaratii, la fel ca si echipa de PR a lui Gascoigne (52 de ani).