Le e frica de James Bond sau Jason Bourne? Lampard a cerut aparatura antispionaj de milioane de euro

Chelsea vrea sa instaleze in cantonamentul de la Cobham aparatura performanta, folosita pentru paza bazelor militare.

In 2019, cand antrena pe Derby County, Frank Lampard a fost victima "Spygate", un scandal de proportii in fotbalul englez, dupa ce Marcelo Bielsa, managerul lui Leeds, si-a trimis subordonatii sa spioneze sedintele de pregatire si schemele tactice lucrate in cantonament de rivalii la promovare in Premier League. Cu scandalul "Spygate" in minte, Lampard le-a cerut sefilor de la Chelsea sa instaleze la inaltime, pe stalpi, sapte camere performante CCTV de supraveghere, dar si sa monteze senzori de miscare si sa refaca intregul dispozitiv de securitate al cantonamentului de la Cobham.

Aparatura video va fi un mix de ultima generatie de camere care pot filma in lumina foarte scazuta si camere termale si infrarosu, care pot inregistra pe intuneric. Impreuna cu serverele pe care vor fi pastrate imaginile, softurile de ultima generatie, personalul specializat si celelalte schimbari, Chelsea va face o investitie de cateva milioane de euro, dar vrea sa isi protejeze sansele la trofee si sa maximizeze eficienta transferurilor de aproape 300 de milioane de euro facute in aceasta vara.

Conducatorii lui Chelsea au transmis ca doresc sa ofere "un sistem discret si proportional situatiei, pentru a ne asigura ca orice incercari de a incalca perimetrul sunt indentificate in timp real si se poate raspunde corespunzator, cu ajutorul unor camere video si ale softurilor specializate".