Portarul neamț a fost desemnat cel mai bun fotbalist al finalei cu Glasgow Rangers, câștigată la penalty-uri, scor 1-1 (5-4 d.l.p.), astfel că a intrat în atenția mai multor cluburi din Europa.

Jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit că Kevin Trapp se află pe lista scurtă a jucătorilor doriți de Napoli, chiar dacă ținta principală a italienilor este Kepa Arrizabalaga, de la Chelsea.

#EintrachtFrankfurt’s goalkeeper Kevin #Trapp is in #Napoli’s short list. Kepa is still the main target, but Napoli are also interested in the german player. #transfers