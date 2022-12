Arsenal a lansat ofensiva! „Tunarii” au trimis o ofertă colosală pentru un fotbalist ucrainean

Arsenal caută să-și întărească compartimentul ofensiv, mai ales că Gabriel Jesus s-a accidentat la Campionatul Mondial din Qatar, ediția 2022, câștigat de Argentina.

Potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri, Arsenal a depus o ofertă de 40 milioane de euro + 20 milioane bonusuri spre Șahtior Donețk pentru a-l transfera pe Mudryk la Londra.

Însă, ucrainenii vor mai mulți bani de la Arsenal și vor ceda greu extrema stângă, chiar dacă Mudryk își dorește să semneze cu formația dirijată de Mikel Arteta în acest moment, a mai spus italianul.

Arsenal have now submitted a bid to sign Mykhaylo Mudryk. Understand it’s €40m plus €20m add-ons ???????????? #AFC

Shakhtar want ‘way more’ than this to sell Mudryk.

Talks will take place with player’s agent to discuss about the deal.

No issues on personal terms: Mudryk wants #AFC. pic.twitter.com/2NL6dap0By