Liverpool a înregistrat patru eșecuri consecutive în Premier League, care se vede în direct pe VOYO până în 2028, și vor avea un duel extrem de dificil în următoarea etapă.



Sâmbătă, trupa lui Arne Slot primește vizita lui Aston Villa pe Anfield în etapa #10. Confruntarea va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO.



Arne Slot, pe făraș la Liverpool?! Ce scriu englezii: ”Atmosferă apăsătoare pe Anfield”



Forma slabă a ”cormoranilor” i-au făcut pe englezi să-și pună întrebări cu privire la Arne Slot, tehnicianul care i-a adus al doilea titlu lui Liverpool de când campionatul Angliei a devenit ”Premier League”.



Jurnaliștii din Marea Britanie au sugerat că Slot ar putea fi pe făraș la Liverpool dacă echipa nu începe să câștige meciuri. Mai ales că s-au cheltuit aproape 500 de milioane de euro în vară pe transferuri.



”Ne așteptăm ca atmosfera apăsătoare din jurul lui Liverpool să continue, iar având în vedere meciurile care urmează, vor începe să apară întrebări despre cât timp va mai putea rezista Slot, omul care a adus titlul de Premier League într-un mod atât de convingător acum șase luni, dacă lucrurile nu se îmbunătățesc”, a scris publicația GOAL.



