Manchester United are nevoie de un mijloc puternic, mai ales că Paul Pogba și Juan Mata au părăsit trupa de pe Old Trafford în această vară, iar Frenkie de Jong a fost un subiect important pentru "diavolii roșii".

Erik ten Hag, însă, a dezvăluit faptul că nu a vorbit niciodată cu conaționalul său, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano. Neerlandezul n-ar fi acceptat să comunice cu un jucător aflat încă sub comanda altui club.

„Frenkie de Jong? Nu am vorbit niciodată cu jucători care se află sub contract cu alte cluburi. Nu o să răspund nimic vizavi de Frenkie”, au fost cuvintele antrenorului de pe banca tehnică a lui Manchester United.

Erik ten Hag: "Frenkie de Jong? I never talk of players who are under contract with other clubs. I'm not gonna answer about Frenkie". ???? #MUFC

"How many signings? We're still looking for players in the midfield and in offense". pic.twitter.com/INYMe41fSX