Antrenor demis din Premier League: ”A părăsit clubul cu efect imediat”

Graham Potter (50 de ani) a fost demis de la West Ham după rezultatele modeste din acest debut de sezon. Anunțul a fost făcut de clubul londonez în cursul zilei de sâmbătă, 27 septembrie.



Rezultatele din acest debut de sezon nu au fost cele așteptate de conducerea clubului. West Ham are o singură victorie în cinci etape și ocupă locul 19, direct retrogradabil, cu doar trei puncte.



Ultima clasată din acest sezon este Wolverhampton, cu înfrângeri pe linie și 12 goluri primite în cinci etape.



Graham Potter, OUT de la West Ham!



„West Ham poate confirma că antrenorul principal Graham Potter a părăsit clubul. Rezultatele și performanțele din a doua jumătate a sezonului trecut și de la începutul sezonului 2025-2026 nu au fost pe măsura așteptărilor, iar Consiliul de Administrație consideră că este necesară o schimbare pentru a contribui la îmbunătățirea poziției din Premier League pentru echipa noastră cât mai repede posibil.



Clubul confirmă că antrenorul secund, Bruno Saltor, antrenorii primei echipe Bily Reid, Narcis Pelach și antrenorii portarilor Casper Ankergren și Linus Kandolin au plecat, de asemenea, cu efect imediat”, a transmis West Ham.

