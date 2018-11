Steph Curry, la un pas de tragedie! Doua accidente in 10 minute pentru baschetbalist: Masina sa de lux, facuta praf

Steph Curry a fost implicat in doua accidente in doar 10 minute, in timp ce se afla la volanul masinii sale, un Porsche Panamera in valoare de 125.000 de euro, scrie Mirror.

Starul celor de la Golden State Warriors a scapat nevatamat dupa ce masina sa a fost lovita de o alta care s-a rasucit pe sosea. O a treia masina acrosata de cea scapata de sub control l-a lovit din spate 10 minute mai tarziu.

Politistii au explicat ca vremea nefavorabila a fost cauza accidentului. In momentul accidentului ploua destul de puternic.

O ambulanta a ajuns la fata locului, insa Curry era nevatamat si discuta deja cu politistii.

"Nu trebuie sa mai amintim ca Dumnezeu este mare si Dumnezeu este bun in orice moment! Multumesc pentru toate mesajele", a transmis baschetbalistul, ulterior, pe contul sau de Twitter.

Don’t need any reminders but All the Time God is Great and God is Great all the time! Appreciate all the texts.