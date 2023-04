A scos-o pe Chelsea din TOP 10, dar e pozitiv: „Sunt o mulțime de lucruri bune în joc!” Conducerea a găsit un înlocuitor

Formația antrenată de Graham Potter (47 ani) a bifat o nouă înfrângere în campionat, 0-2 cu Aston Villa pe teren propriu, și a ajuns într-o situație critică, cu șanse minime de a prinde locurile care să o ducă în UEFA Champions League în sezonul viitor.

În urma acestui rezultat, Chelsea a coborât pe locul 11 în Premier League, cu doar 38 puncte, la distanță de 11 puncte față de locul patru, ocupat în prezent de Tottenham. În timp ce Aston Villa este pe poziția a noua, cu 41 puncte.

La finalul partidei, Graham Potter a surprins cu declarația sa. Antrenorul britanic a avut puterea să găsească o multitudine de aspecte pozitive în jocul lui Chelsea, în ciuda faptului că echipa sa a fost învinsă cu 0-2.

„Trebuie să ne descurcăm mai bine, dar sunt o mulțime de lucruri bune în joc! Am avut ocazii, lovituri, statistici, fotbaliștii au avut o prestație pozitivă. În ceea ce privește scorul, nu.

Suntem cu adevărat dezamăgiți, dar se poate întâmpla, e fotbal. Băieții au dat totul, au încercat, au atacat.

Trebuie să ne apărăm mai bine. Eu sunt responsabil pentru asta. Trebuie să analizăm și să o facem mai bine. Golul lui John McGinn a fost o lovitură grozavă. Dar dacă te uiți la statistici, sunt multe în favoarea noastră.

Trebuie să acceptăm rezultatul și să facem lucrurile mai bine. Am vrut să câștigăm meciul, mai ales că am jucat acasă. Nu a fost vorba de lipsă de efort, trebuie doar să gestionăm mai bine momentele.

Desfășurarea jocului spune o altă poveste. Suntem dezamăgiți, toată lumea este. Avem un meci fantastic marți seară și avem ocazia de a corecta greșelile”, a spus Graham Potter, după meciul cu Aston Villa, potrivit Independent.

Șefii de pe Stamford Bridge l-au susținut în permanență pe Graham Potter. Însă, răbdarea acestora pare că a ajuns la final, după spusele lui Fabrizio Romano, jurnalistul specializat în transferuri, și se gândesc deja la varianta Julian Nagelsmann (35 ani), proaspăt demis de la Bayern Munchen.

„Este din nou presiune pe umerii lui Graham Potter după ce conducerea l-a susținut și i-a ținut spatele mereu. Acum, Chelsea a ieșit din primele 10 din Premier League.

Am înțeles că Julian Nagelsmann a fost mereu considerat de Chelsea un potențial viitor antrenor. E de urmărit”, a fost mesajul postat de Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

Pressure again on Graham Potter after board always supported & backed him — now Chelsea drop out of PL top half. ???????? #CFC

“We need fans support on Tuesday”, Potter said.

ℹ️ Understand Julian Nagelsmann has always been appreciated by Chelsea as future top coach, one to watch. pic.twitter.com/r3PsQ7TnU5