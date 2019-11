A intrat cu Bentley-ul intr-o cafenea la ora 4 dimineata si a FUGIT! Jucatorul MILIONAR ajunge la PROCES!

Politia Metropolitana il ancheteaza! Anuntul oficial a fost facut astazi.

Jordan Ibe trebuie sa dea explicatii in fata instantei dupa un incident pe care l-a provocat in luna iulie. Atunci, fotbalistul lui Bournemouth si-a busit Bentley-ul intr-o cafenea si a plecat apoi de la locul accidentului. Record de achizitie pentru Bournemouth in momentul transferului de la Liverpool, Ibe n-a jucat niciun minut in acest sezon.

Mijlocasul conducea o masina in valoare de aproape 200 000 de euro la 4 dimineata in cartierul londonez Bromley.



Ibe (23 de ani) a costat-o pe Bournemouth 18 milioane de euro in 2019.