A fugit de acasa, acum poate castiga Balonul de Aur! Povestea incredibila a unui castigator de UCL: "Mi-am legat ghetele cu sarma! Radeau toti de mine!"

Sadio Mane si-a indeplinit singur visul de a fi fotbalist.

La 16 ani, senegalezul Sadio Mane, a plecat singur de acasa in Dakar, pentru a-si indeplini visul, sa devina fotbalist, desi familia sa i-a interzis acest lucru.

"Am pregatit totul in cele mai mici detalii. La apusul soarelui, m-am ascuns in iarba, cu ghetele si echipamentul de sport. Dimineata urmatoare la ora 06:00, m-am spalat pe dinti si am plecat fara sa spun familiei, stia doar prietenul meu cel mai bun.

Am mers o distanta lunga pana m-am intalnit cu un prieten care m-a imprumutat cu niste bani pentru a lua autobuzul de Dakar. Cand am ajuns acolo, am fost primit de o familie pe care nu o cunoasteam si am inceput sa particip la diferite sesiuni de antrenamente. Familiea mea era disperata, ma cauta peste tot. In cele din urma l-au convins pe prietenul meu cel mai bun sa le zica unde sunt. Parintii mi-au cerut sa vin acasa, dar nu am vrut, imi era rusine pentru ce am facut si pana la urma i-am convins sa ma lase sa imi inerc norocul la fotbal" a declarat Mane pentru France Football

Mane: "Mi-am legat ghetele cu sarma"



Mane povestete ca a avut concurenta serioasa pentru a fi acceptat si ca toti au ras de el cand a fost prezentat.

"Erau 200-300 de tineri care asteptau si care credeau ca pot ajunge fotbalisti. Am inceput prost, cand m-au prezentat, toti au inceput sa rada. Nu aratam deloc ca un fotbalist. Purtam pantaloni care nu semanau deloc cu pantalonii scurti de fotbal, iar ghetele mele de fotbal erau complet rupte si le-am reparat eu, le-am legat cu sarma cat de bine am putut. Cand au vazut cum ma prezint, toti m-au intrebat, 'Chiar vrei sa devii fotbalist?' Pana la urma m-au acceptat si asa a inceput cariera mea de fotbalist", a mai declarat Mane.

In acest sezon pentru Liverpool a marcat 22 de goluri in 36 de aparitii si a oferit doua pase de gol. 120 de milioane de euro este cota lui Mane potrivit transfermarkt.com. La casele de pariuri, el este intre primii 5 favoriti la castigarea Balonului de Aur alaturi de coechipierii Virgil Van Dijk si Mo Salah, dar si Leo Messi si Cristiano Ronaldo.

A mai evoluat in cariera pentru Generation Foot, FC Metz B, Salzburg, Southampton, iar din 2016 evolueaza pentru Liverpool, cu care a castigat trofeul UEFA Champions League in acest sezon.