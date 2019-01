"A ajuns sub autobuz!" Momente socante dupa victoria lui Newcastle cu Manchester City! Politia face apel catre martori

O adolescenta a fost ranita grav dupa ce a fost blocata sub un autobuz double-decker in fata stadionului St James's Park dupa partida castigata de Newcastle cu 2-1 in fata celor de la Manchester City. Fata a fost gasita constienta sub autobuz si a fost dusa la spital in stare grava, insa stabila.

Politia a anuntat ca incidentul a avut loc la ora 22.23 (ora Angliei) intr-un moment in care zona din fata stadionului era aglomerata dupa plecarea fanilor de la stadion. Fata a suferit rani la coaste si spate in urma incidentului.

Purtatorul de cuvant al Politiei din Northumbria a spus: "Facem apel sa aflam informatii de la oricine care a fost martor la coliziunea care a avut loc la scurt timp dupa victoria cu 2-1 a lui Newcastle cu Manchester City.



Un numar mare de oameni se afla in acea zona in momentul incidentului iar Politia doreste ca oricine are inregistrate imagini pe camera masinii sa ni le ofere".

A woman has been taken to hospital following a collision outside St James' Park last night. The 18-year-old was in collision with a bus on Barrack Road shortly after 10.20pm.

We're appealing for any witnesses, or drivers who have dashcam footage, to get in touch. Thanks. #nufc pic.twitter.com/IVDP1gFaAN