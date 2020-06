Unicul copil al lui Alex Zanardi, mesaj EMOTIONANT pentru tatal care se zbate intre viata si moarte. "Eu mana asta n-o las!"

Pilotul paralimpic Alex Zanardi (53 de ani) se afla in continuare in stare grava, insa fiul sau Niccolo nu si-a pierdut speranta.

Fost pilot in Formula 1, Zanardi avea ambele picioare amputate dupa un teribil accident petrecut la o cursa din 2001. Alegand sa-si continue cariera sportiva la bordul unei biciclete speciale, italianul a fost implicat din nou intr-un incident tragic, intrand in coliziune cu un camion, in cadrul unei competitii pentru sportivii paralimpici care nu fusese insa aprobata de autoritati.

Aflat in coma si cu amenintarea de a-si pierde definitiv vederea, dar si viata, Alex Zanardi e sprijinit de cei apropiati, in frunte cu sotia Daniela si fiul de 21 de ani Niccolo.

De altfel, acesta din urma a postat pe contul de Instagram o imagine extrem de emotionanta, in care tatal si fiul se tin de mana pe patul de spital. Mesajul lui Niccolo a fost la fel de impresionant: "Eu mana asta n-o s-o las. Haide, tati, mai fa si azi un mic pas inainte".