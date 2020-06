Era "CEL MAI FERICIT OM DIN LUME" si s-a izbit cu bicicleta de un camion, chiar sub ochii sotiei! Ultimele cuvinte ale lui Alex Zanardi inainte de tragicul accident

Alex Zanardi (53 de ani) poate fi considerat cel mai ghinionist sportiv din toate timpurile, in conditiile in care pilotul care a trecut in 2001 printr-o trauma cumplita se zbate acum intre viata si moarte, tot in urma unui accident.

Fost pilot in Formula 1, Zanardi a ramas cu ambele picioare amputate dupa ce masina sa a fost ciocnita violent in timpul unei curse, italianul multumindu-se atunci cu faptul ca a scapat cu viata.

Evenimentul din urma cu aproape 20 de ani nu i-a intrerupt insa lui Alex Zanardi pasiunea pentru competitii, el reprofilandu-se in intrecerile rezervate sportivilor paralimpici, cu dizabilitati, asta si cu ajutorul sotiei Daniela, care l-a sprijinit neconditionat. Din pacate, viata i-a rezervat o noua surpriza neplacuta vineri, atunci cand a fost victima unui accident in timp ce isi conducea bicicleta speciala.

Totul s-a petrecut pe o portiune de autostrada, cand Zanardi ar fi intrat pe contrasens si s-ar fi lovit violent de un camion care circula din sens opus. "E in stare grava, dar stabila" sunt ultimele informatii de la spitalul din Siena, unde Alex a fost transferat de urgenta, in coma artificiala.

Tragica intamplare s-a produs in special din cauza faptului ca acea cursa pentru paralimpici, "Obiettivo tricolore", nu era autorizata, astfel ca drumul n-a fost inchis circulatiei. Impactul dintre bicicleta si camion a fost vazut pe viu chiar de sotia lui Zanardi, Daniela, care se afla in spatele pilotului, intr-o masina, alaturi de un bun prieten al lui Alex. Acesta din urma s-a confesat presei din Italia, dezvaluind ca vorbise cu pilotul cu un minut inainte. "Mi-a zis ca e cel mai fericit om din lume. Apoi am auzit o bubuitura, iar Alex era la pamant. Sotia sa a fugit si s-a aruncat asupra lui. Era foarte speriata", a spus amicul lui Zanardi.