Un sportiv de top si-a facut masina ZOB, dar a scapat MIRACULOS cu viata! Prima imagine cu jucatorul bandajat la cap

Un cunoscut jucator de cricket a fost la un pas de o tragedie zilele trecute, in urma unui accident de masina din care a scapat ieftin, in ciuda faptului ca automobilul sau poate fi trecut la capitolul dauna totala.

Asfar Zazai e numele sportivului implicat, el fiind un international afgan, particpant cu nationala de cricket a tarii sale la ultima Cupa Mondiala, in 2019. De asemenea, ela a fost titular pentru Afganistan intr-un meci-test istoric cu India, disputat in iunie 2018.

Nu se stiu prea multe amanunte despre locul si contextul in care jucatorul din Afganistan si-a pus in pericol viata, in mediul online circuland doar doua fotografii, una cu masina extrem de avariata si alta cu Asfar Zazai bandajat la cap, probabil dupa vizita la spital.