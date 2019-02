Intalnirea cu Messi i-a distrus viata! Cosmarul pustiului afgan care l-a impresionat pe starul Barcelonei dupa o fotografie virala: "Imi doresc sa nu-l fi cunoscut niciodata"

In 2016, imaginea unui baietel de cativa ani care si-a confectionat un tricou cu Messi dintr-o punga facea inconjurul internetului. Trei ani mai tarziu, pustiul traieste un cosmar.

Imaginea lui Murtaza Ahmadi, un baietel afgan de 4 ani la acea vreme, emotiona milioane de oameni in 2016. El isi confectionase un tricou cu Leo Messi dintr-o punga de plastic!

Fotografia a ajuns chiar si la starul Barcelonei, care a decis sa ii faca o surpriza micutului afgan. Argentinianul a aranjat ca Murtaza Ahmadi sa le faca o vizita fotbalistilor Barcelonei si i-a daruit acestuia doua tricouri semnate si o minge.

Visul s-a transformat in cosmar



Pentru micutul afgan si pentru familia sa, intalnirea cu Leo Messi a insemnat, insa, inceputul unui cosmar. CNN scrie ca familia a inceput sa primeasca numeroase amenintari. Mai intai, ei au devenit tinta paparazzilor, apoi a talibanilor!

"Talibanii ne-au omorat rude si le-au spart locuintele. Opreau masini pe strada si ucideau pasagerii. Talibanii nu permit fotbalul in Afganistan", a spus Shafiqa Ahmadi, mama lui Murtaza, intr-un interviu acordat CNN.

De asemenea, micutul a devenit tinta celor care intentionau sa il rapeasca pentru a obtine bani in schimbul sau. Ei cred in continuare ca familia a primit bani de la Messi.

"Nu numai talibanii, dar si alte grupuri s-au gandit ca Messi ne-a dat bani. Am decis sa nu il mai trimitem la scoala si inca ne temem pentru vietile noastre", a mai spus mama baietelului.

In ultima perioada, familia Ahmadi s-a mutat de mai multe ori, in incercarea de a scapa de urmaritori. Ei au fugit mai intai in Bamyan, apoi in capitala Kabul.

"Imi doresc ca Murtaza sa nu fi devenit niciodata cunoscut! Acum vietile tuturor sunt in pericol, atat in orasul nostru, cat si in Kabul. Cea mai mare parte din timp trebuie sa stam in casa", a mai spus Shafiqa Ahmadi.