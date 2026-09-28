FOTO ȘI VIDEO Un pachet de mușchi: Nick Walker a câștigat Mr Olympia și a primit o sumă colosală

Un pachet de mușchi: Nick Walker a câștigat Mr Olympia și a primit o sumă colosală Alte sporturi
SPORT.RO
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Americanul născut la New Jersey, în vârsta de 32 de ani, e de astăzi cel mai tare culturist al lumii.

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Mr. Olympiaculturismnick walker
Din articol

Mr Olympia, concursul pe care Arnold Schwarzenegger (79 de ani) l-a făcut celebru în lume, câștigând locul 1 de șapte ori (1970-1975 și 1980), are de astăzi un nou „rege“.

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După cele patru zile, în care Las Vegas a fost capitala culturismului mondial, a fost desemnat câștigătorul categoriei „Men’s Open“. Aici, au fost 22 de concurenți în total, însă doar cinci dintre ei au prins „finala“. Și, dintre acești „monștri“, victoria i-a revenit americanului Nick Walker. Iată cum s-au clasat finaliștii categoriei „Men’s Open“, la Las Vegas:

1. Nick Walker (SUA)

2. Samson Dauda (Nigeria / Marea Britanie)

3. Derek Lunsford (SUA)

4. Andrew Jacked (Nigeria)

5. Tonio Burton (SUA)

Câștigătorul Nick Walker a plecat acasă cu un cec în valoare de 600,000 de dolari. Campionul ediției precedente, Derek Lunsford, s-a consolat cu faptul că a prins ultima treaptă a podiumului din acest an, fiind recompensat cu un cec în valoare de 100,000 de dolari. Vicecampionul Mr Olympia 2026, Samson Dauda, a primit suma de 200,000 de dolari.

My Olympia, o afacere americană

În ultimii ani, trofeul Mr Olympia, la categoria „Men’s Open“, a cam fost „confiscat“ de participanți din Statele Unite. Victoria lui Nick Walker de acum doar a reconfirmat acest trend. La ultimele cinci ediții, doar doi străini au terminat pe 1, înaintea americanilor. În 2022, iranianul Hadi Choopan a fost marele învingător, iar în 2024, britanicul Samson Dauda, născut în Nigeria, a triumfat, la Las Vegas. 

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