Titlurile europene și mondiale cucerite de David Popovici anul trecut sunt doar etape intermediare pentru adevăratul său vis, podiumul olimpic.

Anul 2022 a fost de vis pentru David Popovici (18 ani), noul copil-minune al natației românești și mondiale. În acest an, el a devenit dublu campion mondial de seniori (Budapesta / 100m liber, 200m liber), dublu campion european de seniori (Roma / 100m liber, 200m liber), vicecampion mondial în bazin scurt (Melbourne / 200m liber), a cucerit patru medalii la Campionatele Mondiale de Juniori (Lima / aur la 100m liber, 200m liber, 4x100m liber ștafetă, argint la 4x100m liber ștafetă mixtă) și a câștigat patru medalii de aur (Otopeni / 50m liber, 100m liber, 200m liber, 4x100m liber ștafetă) și una de argint la Campionatele Europene de Juniori (Otopeni / 4x100m liber ștafetă mixtă). El a fost desemnat cel mai bun înotător al anului de către revista Swimming World Magazine, cea mai prestigioasă publicaţie din lume dedicată nataţiei

"Sunt foarte recunoscător că am devenit ce mi-am dorit şi simt potenţialul de a deveni şi mai mare. (n.r. ce vrea să facă până la 23 de ani) Vreau să fiu un om care înoată şi mai repede. Vreau să rămân umil, aşa cum sunt şi acum. Vreau să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să mă maturizez. Când sunt în bazin, e o altă variantă a mea. Apăs un buton şi devin o altă personalitate.

Sunt doar un băiat care înoată repede. Am mai spus-o, mulţi m-au numit 'extraterestru', sau 'din afară acestei lumi', dar dar sunt doar un tip simplu care are o obsesie, pe care o urmăresc fără milă. Cred că fiecare ar trebui să aibă o obsesie pe care să o transforme într-un obiectiv.

Nu cred că am pierdut foarte multe lucruri, pentru că am ales acest tip de viaţă. Aşa am vrut să fie. Dacă aş putea da timpul înapoi, nu aş schimba nimic. M-a întrebat un prieten din Brazilia cum mă simt la câte am realizat? M-am gândit că am reuşit să fac ce mi-am dorit de atâţia ani şi că fiecare are un obiectiv.

Mesaj emoționant pentru părinții săi

Nu cred că pot descrie atât de bine, pentru că eu cred că reprezintă o mare parte din mine. Cred că m-au crescut şi că datorită lor sunt omul care sunt azi. M-au ajutat enorm şi tot timpul am avut ceva de învăţat de la ei. Le mulţumesc că m-au educat într-un anumit fel şi că m-au învăţat cum să mă comport în anumite situaţii. M-au ajutat să trec prin mai multe momente grele.

Mă gândesc şi mă concentrez doar la mine. Îmi place că lumea mă apreciază şi că mă respectă şi că lumea înţelege ce fac, dar la finalul zilei, în ceea ce priveşte sfaturile legate de înot, voi face doar ce ştiu eu şi ce îmi spun oamenii din jurul meu, în care am încredere", a vorbit David Popovici într-un interviu acordat pentru World Aquatics.