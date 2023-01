Ambiții olimpice pentru David Popovici. "La 11 ani am avut un tort cu cercurile olimpice. În 2024 vreau cel puțin o medalie"

Titlurile europene și mondiale cucerite de David Popovici anul trecut sunt doar etape intermediare pentru adevăratul său vis, podiumul olimpic. Sportivul a început deja pregătirea pentru calificările la JO 2024, dar a fost prezent și la inaugurarea academiei de înot a clubului CS Dinamo.

La Tokyo a participat și s-a acomodat, la Paris vrea medalie

"Am reușit să mă calific la Jocurile Olimpice la 16 ani, cum mi-am dorit de când eram mic. La 11 ani am avut un tort cu cercurile olimpice și cu inscripția 'Tokyo 2020'. Îmi doream asta de mic. Chiar astăzi mi-a trimis o colegă de clasă, o prietenă foarte bună, un bilețel cu rezoluțiile pe care le aveam în clasa a IX-a. Cred că am făcut un fel de joc în clasă, am făcut schimb de bilete. Eu aveam Tokyo 2020. De mult mi-am dorit asta, am reușit să-mi îndeplinesc scopul de a participa la Jocurile Olimpice, de a locui în Satul Olimpic și de a vedea cum e atmosfera. Acum, pentru următoarele Jocuri Olimpice, am câștigat deja experiența și sigur îmi doresc cel puțin o medalie.

Eu văd viitorul natației românești din ce în ce mai bine. Sunt conștient că mulți copii și părinți mă urmăresc și sunt conștient de impactul pe care îl am. Încerc să transmit mesajele pozitive și potrivite. Am văzut cât de bine poate face sportul unei societăți. M-am întors recent din Australia, care este o țară foarte activă, foarte sănătoasă. De fiecare dată când mergeam spre bazin mă uitam pe geam și vedeam cu foarte multă lume făcea sport, aveau diverse activități fizice. Poate că asta este ceva care ne lipsește și ar trebui să ne implicăm în cât mai mult sport și mișcare", a declarat Popovici.

David Popovici, noua stea a natației mondiale

Anul 2022 a fost de vis pentru David Popovici (18 ani), noul copil-minune al natației românești și mondiale. În acest an, el a devenit dublu campion mondial de seniori (Budapesta / 100m liber, 200m liber), dublu campion european de seniori (Roma / 100m liber, 200m liber), vicecampion mondial în bazin scurt (Melbourne / 200m liber), a cucerit patru medalii la Campionatele Mondiale de Juniori (Lima / aur la 100m liber, 200m liber, 4x100m liber ștafetă, argint la 4x100m liber ștafetă mixtă) și a câștigat patru medalii de aur (Otopeni / 50m liber, 100m liber, 200m liber, 4x100m liber ștafetă) și una de argint la Campionatele Europene de Juniori (Otopeni / 4x100m liber ștafetă mixtă). El a fost desemnat cel mai bun înotător al anului de către revista Swimming World Magazine, cea mai prestigioasă publicaţie din lume dedicată nataţiei, dar și cel mai bun sportiv al CS Dinamo din 2022.

Text și foto - Gabriel Chirea