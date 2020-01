Mani Gyenes a scris istorie in Raliul Dakar! E primul roman care reuseste aceasta performanta: "Am avut o frica!"

Mani Gyenes a fost la a zecea prezenta la Dakar.

Emanuel Gyenes (35 de ani) a fost la a zecea sa prezenta la cel mai dur raliu din lume. Cea de-a 42-a editie a Raliului Dakar s-a desfasurat in Arabia Saudita si Mani Gyenes a devenit primul roman din istorie care termina pe prima pozitie o etapa din celebra competitie.

Romanul a terminat pe primul loc la clasa Malle Moto, din categoria Original by Motul, iar la general a ocupat locul 29 din peste 90 de concurenti. Motocicleta pe care a concurat Gyenes a fost un KTM 450 Rally Replica.

"Strategia a fost sa am un concurs curat, sa nu ma accidentez, sa nu lovesc motocicleta. Am incercat sa am un ritm constant si in prima saptamana s-a vazut, am reusit sa imi fac un avantaj de o ora fata de concurentul care era pe locul 2 in clasa Malle Moto, iar in a doua saptamana doar a trebuit sa imi mentin acel avantaj si sa am grija ca ceilalti concurenti sa nu se poata apropia foarte mult de mine. Cred ca asta m-a ajutat sa obtin aceasta victorie.

Multe lucruri au fost diferite. Partea negativa a fost ca telespectatorii din Arabia Saudita nu au fost prea informati sau nu i-a interesat acest sport, dar eu cred ca in timp si aici se va mai promova acest sport si vor fi mai multi. Au cum sa faca un Dakar adevarat aici, trasee dificile, lungi, au foarte mult nisip, au totul la dispozitie.

Am avut o frica in ziua de odihna cand am stiut ca saptamana urmatoare o sa am foarte mult nisip si concurentul de pe locul 2 stiam ca e mult mai rapid ca mine pe nisip, dar din fericire am reusit sa imi mentin acel avantaj. Motocicleta a mers perfect in fiecare zi, am avut o scurgere de ulei, atunci am fost putin speriat.

Cand am primit statutul de legenda in Dakar, cand am avut 10 starturi in acest concurs, este un lucru foarte mare pentru mine si cred ca si pentru Romania. Este cel mai dur raliu din lume si este foarte important", a spus Mani Gyenes.

Ce planuri are Gyenes pentru 2020

"O sa concurez in campionatul national de enduro la Red Bull Romaniacs, care va fi al 17-lea pentru mine si acolo nu vreau sa intrerup acel obicei, acolo eu sunt singurul concurent din lume care a fost la toate editiile de pana acum si le-a si terminat pe toate. Apoi vreau sa vad de ce buget dispun de la sponsori si la ce competitii internationale mai pot sa fiu. In mai voi incepe pregatirea pentru Dakar 2021, care va fi tot in Arabia Saudita."

Un sfat pentru copiii care vor sa urmeze acest sport

"Fiecare copil trebuie sa isi urmeze visul, dar pentru asa ceva trebuie sa fie ajutat de cineva. Eu tare mult m-as bucura daca in Romania motorsportul ar fi mult mai promovat decat ar fi. Si in timpul sezonului ar trebui promovat, nu doar cand e Dakar si atunci sigur mai multi copii ar fi motivati sa se apuce de motorsport.", a incheiat Mani Gyenes.