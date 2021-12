Finala F1, prin ochii lui Doru Sechelariu: "Cea mai bună cursă văzută!". Analiza disputei Verstappen - Hamilton

de Alex STĂNILĂ

Doru Sechelariu (29 de ani), fostul pilot român din Formula Renault, Formula Ford, Formula BMW sau GP3, a analizat pentru SPORT.RO finala sezonului 2021 din Formula 1, cea de la Abu Dhabi, în care olandezul Max Verstappen, de la Red Bull Racing, l-a învins dramatic, cu o depășire în ultimul tur, pe rivalul Lewis Hamilton (Mercedes) și a cucerit în premieră titlul mondial.

Fiul fostului primar din Bacău, Dumitru Sechelariu, se arată impresionat de cursa de la Abu Dhabi, catalogând-o drept cea mai palpitantă pe care a urmărit-o, explică unde s-a făcut diferența între cei doi mari rivali, de ce a greșit Mercedes, dar și de ce este un titlu meritat pentru Max Verstappen, după anii de dominație ai lui Lewis Hamilton.

Max Vertappen este și va rămâne campionul mondial din 2021, spune ferm Doru Sechelariu, în contextul în care Mercedes a depus imediat după cursă două contestații pentru evenimentele din finalul cursei de la Abu Dhabi, când safety car-ul a intrat pe pistă în urma accidentului în care a fost implicat canadianul Nicholas Latifi, iar ulterior, în ultimul tur, s-a permis reluarea cursei, cu Max Verstappen plecat chiar din spatele lui Lewis Hamilton. FIA a respins contestațiile Mercedes, însă constructorul german a anunțat că intenționează să facă apel.

Doru Sechelariu: "Cea mai palpitantă cursă. Am preconizat că Verstappen îl va prinde pe Hamilton

Doru, cum ți s-a părut finala din Formula 1?

A fost cea mai palpitantă dintre toate cursele pe care le-am urmărit de-a lungul timpului. Adică parte din cursă. Eu țineam cu Verstappen și am spus că Red Bull poate face un pole-position, însă, în regim de cursă, Mercedes e o mașină mult mai rapidă acum, iar la conservarea pneurilor Hamilton stă de departe cel mai bine, ceea ce s-a văzut și ieri. Avea pneuri cu 23 de ture mai vechi și Verstappen, cu greu, îi lua o medie de patru zecimi pe tură. Eu, când am văzut că au luat decizia de a opri și de a avea pneuri noi, am preconizat că-l va prinde pe Hamilton. Hamilton, într-un apel radio, a spus nu crede că poate termina cu pneurile acelea.

Aici s-a făcut diferența, la schimbul lui Verstappen?

Diferența a făcut-o și Sergiu Perez. A făcut un lucru extraordinar. Dacă nu ajungea la diferența aceea de 10 secunde, iar ecartul ar fi fost mai mare, nu mai avea timp sau nu mai conta faptul că schimba a doua oară, când l-a chemat echipa. Într-adevăr, Red Bull nu mai avea ce să piardă, a jucat tot. Exact cum Christian Horner, cu zece ture înainte, vorbea cu comentatorii din aplicația F1 și spunea că speră la un miracol. S-a întâmplat miracolul să se lovească Latifi și să existe timpul necesar pentru scoaterea mașinii de pe pistă și a tuturor resturilor. Și să mai rămână și un tur-două sub safety car.

Doru Sechelariu: "FIA nu putea să-l mai avantajeze încă o dată pe Lewis Hamilton"

Cum percepi toate controversele din ultimele tururi, după intrarea safety car-ului și decizia schimbată în ultimul moment de Michael Masi?

Legea, din ceea ce cunosc eu, spune că, dacă mai rămâne un tur de cursă, mașinile întârziate să poată depăși safety car-ul pentru a fi ordinea corectă a clasamentului. FIA, din punctul meu de vedere, nu putea să-l mai avantajeze încă o dată pe Hamilton. L-au avantajat în primul tur, când era normal să-i dea poziția lui Vertappen pentru că Max era în fața lui când a ieșit de pe pistă. Probabil altă turnură era dacă puteau utiliza softurile la maxim în primele 5-6 ture, când erau eficiente. La start, într-adevăr, Hamilton a fost mult mai bun. Timpul de reacție al lui Max a fost cu o zecime întârziat față de cel al lui Hamilton. Dar ce a făcut Perez, care s-a luptat cu Hamilton cu niște softuri care aveau 20 de ture, în condițiile în care el declara că softurile pot face 15 ture cu rezervorul plin... el a făcut 20 de ture și a reușit să-l avantajeze pe Max, aducându-i șapte secunde.

Se mai poate schimba campionul mondial? Mercedes intenționează să facă apel.

Nu se mai poate schimba ceva. E problema lui Mercedes că nu l-a chemat pe Hamilton la boxe și n-au riscat. Trebuia să-l cheme din prima. Ei s-au bazat că se va termina sub safety car. Ar fi fost păcat. Legislativ, din experiența curselor anterioare, din moment ce pericolul de pe pistă a fost extras, pista este curată, nu mai sunt impurități, de ce să nu repornească cursa pentru un tur-două? Și acela a fost turul esențial. Lewis a fost la un pas să treacă înapoi, dar cursa s-a terminat, titlul s-a jucat în ultimul tur.

Doru Sechelariu: "Verstappen merita titlul. Hamilton, cel mai complex pilot al tuturor timpurilor"

La ce te aștepți în sezoanele următoare? Ne putem gândi la o dominație lui Max Verstappen?

Nici eu nu știu la ce să mai aștept. Se vor schimba mașinile, se va schimba conceptul. Depinde cât de bine dezvoltă Red Bull mașina. Să nu uităm că mai e și Ferrari, care, la un moment dat, domina acest sport. Ne putem aștepta la o dominație Mercedes în continuare, dar la bătaie cu Ferrari și Red Bull, ceea ce ar fi ceva foarte palpitant pentru iubitorii acestui sport. Pariul meu e tot pe Mercedes, e echipa cea mai competitivă. S-a întâmplat acum să fie situația aceasta cu miracolul, o situație avantajoasă pentru Verstappen, care are o mașină în regim de cursă mult mai slabă.

Să vedem și FIA cu ce legislație mai vine. E foarte interpretabilă cam orice depășire se face, mai ales la vârf. Ei nu încurajează agresivitatea în depășiri a piloților, așa cum e cazul lui Max. Dar eu asta am învățat că înseamnă cursele. Dacă nu, ne ducem la alte sporturi, la fotbal, la tenis de câmp. Aici, agresivitatea primează, iar curajul are un cuvânt de spus. Asta nu înseamnă că, dacă ești cel mai curajos, ești și cel mai rapid. E o complexitate de factori care aduc rezultatele în portofoliul unui pilot sau al unei echipe.

Mercedes a câștigat la constructori, însă campionul mondial e de la Red Bull. Au mizat tot pe Max, a fost o cursă senzațională. Cea mai bună, de departe, dintre toate pe care le-am urmărit. Chiar și peste cea din 2008, când a câștigat Lewis în ultima cursă titlul mondial, depășindu-l pe Timo Glock.

Verstappen nu avea niciun titlu din 2016, de când a intrat în Formula 1. La cât de rapid este, eu cred că merita un titlu. Cu toate acestea, Hamilton, lăsându-l la o parte pe Fangio, este cel mai bun pilot al tuturor timpurilor, cel mai complex, din punctul meu de vedere.

Max Verstappen, campion mondial în Formula 1

Verstappen și Hamilton erau la egalitate de puncte înaintea ultimei curse a sezonului, iar olandezul a obținut prima poziție chiar în ultimul tur, când l-a depășit pe rivalul său britanic. Pe ultima treaptă a podiumului s-a clasat Carlos Sainz.

Startul de cursă i-a aparținut lui Hamilton. Deși a plecat de pe poziția a doua, britanicul a profitat de startul foarte slab al lui Verstappen. Olandezul a încercat să își recapete rapid poziția de lider, iar în virajul al șaselea a intrat primul și l-a forțat pe Hamilton să taie virajul. Comisarii de la FIA nu l-au penalizat pe britanic, în ciuda protestelor celor de la Red Bull, iar Hamilton s-a distanțat ulterior de adversarul său.

Verstappen a intrat primul la boxe, iar la scurt timp a fost urmat de Hamilton. La revenirea pe pistă, britanicul s-a aflat în spatele lui Sergio Perez, care s-a apărat excelent în fața lui Hamilton, permițându-i astfel colegului său de la Red Bull să micșoreze diferența față de rivalul la titlul mondial.

În turul 37, olandezul a intrat din nou la boxe și a rămas la aproape 18 secunde în spatele lui Hamilton. Verstappen a recuperat puțin câte puțin, dar nu a putut să vină la mai puțin de 11 secunde de britanic.

Momentul cheie al cursei a fost în turul 53, la un accident suferit de Nicholas Latifi, pilotul Williams. Safety car-ul și-a făcut apariția pe pistă, Verstappen a ales să meargă din nou la boxe și să pună pneurile soft, în timp ce Hamilton a decis să rămână cu hardurile de la singura sa prezență la standuri.

Steagul verde a fost arătat în chiar ultimul tur, când Verstappen l-a întrecut pe Hamilton în virajul cinci. Astfel, Max a devenit în premieră campion mondial în Formula 1.