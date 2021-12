Max Verstappen, sincer după ce a devenit campion mondial: "În sfârșit, puțin noroc!". Reacția lui Hamilton

Pilotul olandez de la Red Bull Racing a recunoscut că a fost norocos la Abu Dhabi, având în vedere incidentul din turul 53, care i-a oferit șansa unui ultim tur bară la bară cu rivalul la titlul mondial, Lewis Hamilton.

Max Verstappen, sincer după ce a devenit campion mondial: "În sfârșit, puțin noroc!"

"E incredibil. Toată cursa am continuat să lupt, iar apoi am beneficiat de acea șansă în ultimul tur, a fost incredibil. Nici nu știu ce să spun. Echipa mea și Honda merită asta! În sfârșit, puțin noroc pentru mine. Vreau să-i mulțumesc lui Checo (Sergio Perez), care e un coleg extraordinar.

Echipa mea știe că o iubesc și sper să rămânem împreună încă 10-15 ani. Nu vreau să schimb niciodată această echipă, îmi doresc ră rămân aici toată viața. Sunt extrem de fericit", a spus Max Verstappen.

Lewis Hamilton, campionul mondial în șase dintre precedentele șapte sezoane, a dat dovadă de fair-play la finalul cursei din Abu Dhabi, felicitându-l pe Verstappen și mulțumindu-le celor de la Mercedes.

"În primul rând, felicitări lui Max și echipei sale. Cred că noi am făcut o treabă excelentă în acest an. Toți cei implicați aici au muncit din greu în acest sezon dificil. Sunt mândru de ei, le sunt recunoscător. Am dat tot în această ultimă parte a sezonului, nu am cedat, asta a fost cel mai important", a spus și Lewis Hamilton.

Max Verstappen, campion mondial în Formula 1

Verstappen și Hamilton erau la egalitate de puncte înaintea ultimei curse a sezonului, iar olandezul a obținut prima poziție chiar în ultimul tur, când l-a depășit pe rivalul său britanic. Pe ultima treaptă a podiumului s-a clasat Carlos Sainz.

Startul de cursă i-a aparținut lui Hamilton. Deși a plecat de pe poziția a doua, britanicul a profitat de startul foarte slab al lui Verstappen. Olandezul a încercat să își recapete rapid poziția de lider, iar în virajul al șaselea a intrat primul și l-a forțat pe Hamilton să taie virajul. Comisarii de la FIA nu l-au penalizat pe britanic, în ciuda protestelor celor de la Red Bull, iar Hamilton s-a distanțat ulterior de adversarul său.

Verstappen a intrat primul la boxe, iar la scurt timp a fost urmat de Hamilton. La revenirea pe pistă, britanicul s-a aflat în spatele lui Sergio Perez, care s-a apărat excelent în fața lui Hamilton, permițându-i astfel colegului său de la Red Bull să micșoreze diferența față de rivalul la titlul mondial.

În turul 37, olandezul a intrat din nou la boxe și a rămas la aproape 18 secunde în spatele lui Hamilton. Verstappen a recuperat puțin câte puțin, dar nu a putut să vină la mai puțin de 11 secunde de britanic.

Momentul cheie al cursei a fost în turul 53, la un accident suferit de Nicholas Latifi, pilotul Williams. Safety car-ul și-a făcut apariția pe pistă, Verstappen a ales să meargă din nou la boxe și să pună pneurile soft, în timp ce Hamilton a decis să rămână cu hardurile de la singura sa prezență la standuri.

Steagul verde a fost arătat în chiar ultimul tur, când Verstappen l-a întrecut pe Hamilton în virajul cinci. Astfel, Max a devenit în premieră campion mondial în Formula 1.