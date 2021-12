Nu s-a încheiat! Mercedes contestă victoria lui Verstappen, care i-a adus olandezului titlul mondial

Mercedes, al cărei pilot britanic Lewis Hamilton a pierdut titlul mondial în faţa olandezului Max Verstappen (Red Bull), la finalul Grand Prix-ului de la Abu Dhabi, duminică, a contestat oficial rezultatul cursei, au anunţat organizatorii, citaţi de AFP.

Mercedes a depus două reclamaţii privind maniera în care s-a desfăşurat perioada maşinii de securitate pe finalul cursei, care i-a permis lui Verstappen să treacă în avantaj în faţa lui Hamilton în ultimul tur, potrivit Agerpres.

BREAKING: Mercedes have protested "against the classification established at the end of the Competition", relating to alleged breaches of Articles 48.8 and 48.12 of the FIA Sporting Regulations