Fata lui Duckadam vrea sa devina campioana olimpica la ... scrima!

"Are toate sansele pentru ca e ambitioasa ca mine", spune Duckadam.



Julianne, fata lui Duckadam, are 10 ani si face scrima de cateva luni. Ea a mai fost la tenis si natatie.



"Cand vin suparata acasa ca am pierdut imi zice: 'Haai, pierzi asta e, data viitoare inveti mai multe si castigi!'. Da, vreau sa devin chiar o campioana olimpica", a declarat Julianne Duckadam.



Duckadam merge cu ea la antrenamente.