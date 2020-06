E DOLIU in lumea sportului! O adevarata legenda a incetat a incetat astazi din viata

Willie Thorne a decedat dupa ce fusese bagat in coma artificiala in urma cu cateva zile.

Willie Thorne, o adevarata legenda in snooker, a murit intr-un spital din Spania, dupa ce i-a fost indusa coma acum cateva zile. Avea 66 de ani si suferea de leucemie.

A fost adus la spital zilelel trecute, cu tensiune arteriala scazuta, iar boala l-a rapus astazi. Julie O'Neil, cea care se ocupa de ingrijirea lui Willie, a creat o strangere de fonduri pentru tratamentul sau, unde oamenii au donat peste 19 000 de euro.

"Cu inima plina de durere, trebuie sa anunt ca Willie a incetat din viata astazi, la ora 1:55. A intrat in soc si nu a mai raspuns la niciun tartament, astfel ca decizia medicilor a fost de a opri aparatele. I-am citit mesajele de la oameni si a murit linistit, ascultandu-si copiii care ii spuneau ca il iubesc.", a spus Julie, conform Sky Sports.

Thorne a jucat doua sferturi de Campionat Mondial, iar in 1982 a castigat unicul sau titlu in snooker. A ajuns comentator la BBC in 2007, fiind foarte respectat ca persoana si ca sportiv.