A trecut de la sarit garduri la "sarit" LEGEA! Atleta de MONDIALE arestata pentru prostitutie si trafic de persoane. Cum isi racola fetele

O fosta sportiva de top a ajuns in arestul politiei din Tel Aviv, acuzatiile aduse impotriva ei fiind extrem de grave.

Israelianca Svetlana Gnezdilov are 50 de ani si se mandreste cu numeroase participari la Mondialele si Europenele de atletism, in probe diverse, precum 100 de metri garduri, heptatlon sau saritura in lungime. Cariera ei remarcabila a fost patata insa de ancheta la care e supusa in aceste zile privind o posibila legatura cu retelele de prostitutie si de trafic de persoane.

De altfel, Svetlana este deja in arestul preventiv al politiei israeliene, care o suspecteaza de faptul ca a tinut captive mai multe tinere femei, in 7 apartamente, cu scopul de a le exploata sexual. Conform informatiilor venite de la Tel Aviv, respectivele femei erau racolate de pe site-uri in limba rusa, cu promisiunea "Cautam maseuza, castiguri mari". Daca va fi gasita vinovata, fosta sportiva de origine ucraineana risca ani buni de inchisoare.

Svetlana Gnezdilov a negat toate acuzatiile care i s-au adus. "Nu stiu de unde vine totul. Sunt o persoana educata, care fac totul pentru o viata mai buna alaturi de fiica mea", a declarat ea in fata anchetatorilor.