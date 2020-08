A strans peste 200 de milioane de euro, dar acum e FALIT! Mega-sportivul evacuat din casa cu 109 dormitoare. Are 11 copii cu 6 femei!

Unul dintre cei mai mari boxeri din istorie are o poveste de viata terifianta, marcata de pierderi financiare uriase.

Evander Holyfield (57 de ani) e celebru pentru rivalitatea sa cu Mike Tyson din anii 1990, de referinta fiind episodul in care a fost muscat de ureche de adversarul sau in timpul unei confruntari directe. Fost campion mondial la categoria supergrea, Holyfield a acumulat in 27 de ani de cariera (1984-2011) o avere colosala, de aproximativ 222 de milioane de euro.

Presa internationala, plecand de la dezvaluirile facute in "The Sun", vorbeste insa in aceste zile de falimentul americanului, intr-un moment in care Holyfield si-a anuntat intentia de a reveni in ring, in meciuri demonstrative. Astfel, Evander Holyfield a fost extrem de neinspirat atunci cand a venit vorba de investirea banilor castigati din box. Mai precis, casa de productie "Real Deal Records" l-a costat 2,5 milioane de euro, iar un lant de restaurante i-a provocat pierderi de 8 milioane de euro.

Ca urmare, in 2008, Evander Holyfield a fost evacuat de autoritati din locuinta sa gigantica din Atlanta, cu nu mai putin de 109 camere, motivul fiind neplata unei datorii de peste 10 milioane de euro catre banci. In plus, viata personala dezordonata i-a adus alte cheltuieli majore, de vreme ce a fost nevoit sa intretina 11 copii, facuti cu 6 femei. "Am fost prost, dar acum nu mai sunt", a declarat recent Holyfield, referindu-se la falimentul din conturile sale.