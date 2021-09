Legendarul Evander Holyfield, făcut zob în ring de un luptător de MMA. Totul s-a petrecut sub ochii lui Donald Trump

Fostul campion mondial de box Evander Holyfield a suferit o înfrângere umilitoare la revenirea sa în ring, după zece ani, fiind învins prin KO tehnic în prima repriză de luptătorul brazilian de arte marţiale mixte Vitor Belfort, sâmbătă seara în Florida.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.

Holyfield, în vârstă de 58 ani, l-a înlocuit cu această ocazie pe un alt star al boxului american, Oscar De La Hoya (48 ani), fost campion al lumii la şase categorii diferite de greutate, care urma să revină la rândul său în ring, însă a fost nevoit să declare forfait pentru confruntarea cu Belfort (44 ani), după ce a contractat Covid-19 şi a fost spitalizat.

Brazilianul nu i-a lăsat nicio şansă adversarului său, trimiţându-l rapid în corzi pe Holyfield, după o adevărată ploaie de lovituri aplicate acestuia imediat după debutul luptei. Americanul, care abia se mai ţinea pe picioare, a fost trimis la podea după o altă serie de pumni aplicaţi de Belfort.

Holyfield s-a ridicat înainte ca arbitrul să termine de numărat, însă a suferit un nou asalt al rivalului său. În aceste condiţii, arbitrul a decis să pună capăt luptei, spre dezamăgirea fostului campion.

Această gală demonstrativă, care a avut un comentator celebru, pe fostul preşedinte american Donald Trump, s-a desfăşurat la Seminole Hard Rock Casino din Hollywood (Florida), deşi trebuia să aibă loc iniţial în California, însă responsabilii boxului din acest stat nu au autorizat organizarea acestora la arena Staples Center din Los Angeles.

Susţinerea lui Donald Trump, primit cu ovaţii de public, nu i-a fost suficientă lui Holyfield, aflat departe de forma sa de altădată, în opinia fostului preşedinte, mare amator de box.

Evander Holyfield boxase ultima oară în mai 2011, când l-a învins prin KO tehnic pe danezul Brian Nielsen. Agerpres

Evander Holyfield admits his first-round TKO loss to Vitor Belfort was ‘sad’, but he still wants Mike Tyson#HolyfieldBelfort pic.twitter.com/v0BEz51n3m