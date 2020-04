EXCLUSIV | Noua problema pentru Liga 1: cheltuieli de pana la 200.000 de euro pentru fiecare club, daca vrem sa terminam sezonul!   

UEFA recomanda sa se reia meciurile, doar daca se fac teste saptamanale pentru depistarea Covid-19, dar Romania efectueaza in jur de 4.000 de teste pe saptamana.

Desi oficialii LPF si FRF si conducatorii cluburilor spera ca, incepand cu 16 martie, echipele din Liga 1 sa se intoarca la antrenamente, iar la inceputul lunii iunie sa se reia competitia, activitatea in prima divizie ar putea fi blocata pentru mult mai mult timp si ar necesita fonduri mult mai consistente decat cele disponibile in conturile societatilor. Din informatiile Sport.ro, UEFA recomanda tuturor ligilor europene sa nu isi reia activitatea pana nu pun la punct un sistem eficient de testare a jucatorilor, antrenorilor, angajatilor si arbitrilor pentru coronavirus, dar si analize pentru unii membri ai familiilor lor. Acesta ar trebui sa fie structurat pe modelul „drive through”, adica cei testati sa vina cu masina intr-un astfel de centru si sa aiba o cat mai mica interactiune cu personalul medical, iar locatia ar urma sa fie in orasul in care activeaza echipa sau in imediata apropiere.

Specialistii consultati au spus ca problema este una spinoasa, in conditiile in care Romania a inceput cu o capacitate de testare de doar 500-600 de persoane pe zi, iar acum se estimeaza ca se pot prelucra putin peste 4.000 de teste zilnice. In conditii normale, doar pentru meciurile din Liga 1 ar fi nevoie de minimum 2-3.000 de teste pe saptamana pentru a certifica ca cei care intra pe stadion la meciurile oficiale nu sunt infectati cu coronavirus. In aceasta perioada, cerinta este imposbil de indeplinit, in conditiile in care in spitalele romanesti au existat cazuri de pacienti care au decedat din cauza coronavirusului, iar rezultatul testul a venit dupa constatarea mortii. Singura solutie viabila este ca fiecare club sa isi plateasca singura testele, dar la clinicile si laboratoarele private pretul unui singur test este de 250-300 de lei. Asta inseamna cam 5-10.000 de euro pe saptamana. In plus, nu toate orasele si nu toate judetele au acum capacitatea de testare.

O alta problema este cheltuiala pe care cluburile ar urma sa o faca cu echipamentele medicale (masti si manusi de unica folosinta, costume de protectie etc), dar si cu dezinfectanti (pentru maini si pentru suprafete). La un calcul simplu, clubul ar trebui sa investeasca, ca sa le ofere materiale de protectie sportivilor, staff-ului tehnic, angajatilor clubului, arbitrilor, observatorilor, ingrijitorilor terenului, personalului de paza, echipelor de filmare si altor persoane care vor fi acceptate pe arene, plus pe produse pentru o dezinfectare eficienta a intregii incinte, cel putin 10-15.000 de euro pe saptamana. Asta inseamna ca cluburile din Liga 1, care se afla in pragul insolventei si abia isi platesc datoriile ca sa primeasca licenta, ar trebui sa investeasca aproximativ 40-60.000 de euro pentru cele 4 saptamani in care se vor programa meciurile ramase din acest sezon. Daca mai adaugam si perioada de pregatire, estimata la doua saptamani sau chiar o luna de zile, atunci efortul financiar al cluburilor doar pentru combaterea Covid-19 se poate dubla, pana la 200.000 de euro. Singurele solutii viabile avute la indemana sunt masuri mai lejere de protectie si cheltuieli mai mici, dar atunci exista un risc imens de infectare, sau anularea sezonului.