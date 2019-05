Supercote.ro, un instrument util pentru pariorii din Romania (P)

Pariurile sportive au devenit o prezenta obisnuita in viata noastra. Chiar daca nu ne numaram printre pariori, este aproape imposibil sa nu ne intalnim cu un prieten sau o cunostinta care are un bilet sau care sa deschida acest subiect. Ultimii ani au consemnat dezvoltarea sectorului online al pariurilor sportive, ca urmare a extinderii retelei de internet si a dispozitivelor si aplicatiilor care permit accesul la aceasta.

Cum, pentru cei mai multi dintre noi, timpul este extrem de pretios si nu avem intotdeauna posibilitatea sa analizam suficient evenimentele sportive zilnice pentru a completa un bilet, putem sa apelam la specialistii in analiza si predictii sportive. O comunitate consacrata, unde putem sa profitam de experienta unor jucatori pentru care pariurile nu mai au niciun secret, este site-ul supercote.ro. Daca la inceput, membrii fondatori ai site-ului si-au dorit sa fie un ghid pentru pariori, cu timpul, tinta principala a devenit obtinerea de profit din pariuri.

Joaca biletul la pariuri care care cota cea mai mare. (Heading 3)

Pentru aceasta, membrii comunitatii au extins gama de servicii oferite, astfel ca acum, supercote.ro este o platforma-ghid pentru cei care se initiaza in aceasta lume plina de adrenalina si suspans, o sursa de informatii complete despre evenimentele sportive, o colectie de predictii cu mare probabilitate sa fie castigatoare, un ajutor competent in alcatuirea unui bilet si in identificarea platformei de pariuri online care iti ofera cea mai mare cota, dar si o sursa de stiri din domeniul sportiv. Nu au fost uitati nici jucatorii de cazinou. Acestia vor gasi informatii despre cazinourile online licentiate in Romania, bonusurile la inregistrare, promotiile acestora, dar si informatii despre jocurile de cazinou de pe fiecare platforma.

Interfata site-ului este una odihnitoare, bine organizata, astfel incat este foarte simplu sa accesezi informatiile dorite, toate acestea aflandu-se la doar un click distanta. Jucatorii noi, care vor sa aleaga o platforma unde sa parieze sau un cazinou online, vor gasi aici recenzii amanuntite despre fiecare agentie si cazinou in parte, vor putea studia diferite strategii de pariere, explicate pe intelesul tuturor si vor afla cum pot profita la maximum de bonusurile de bun venit.

Comparator de cote – profit mai mare pentru tine ( Heading 3)

Ce aduce nou supercote.ro? In primul rand, in Sectiunea Meciurile Zilei vei gasi cele mai mari cote si agentiile care le acorda, pentru cele mai importante evenimente ale zilei. Cum ne ajuta acest lucru? Pentru a putea beneficia de cele mai mari cote, este indicat ca pariorii online sa deschida conturi la mai multe agentii. Cautarea celor mai mari cote pentru selectia aleasa de tine o face comparatorul de cote de pe supercote.ro. Asta nu este tot. Daca vei alege pentru Biletul Zilei doar selectii din rubrica Meciurile Zilei, supercote.ro te va ajuta sa gasesti rapid agentia unde obtii cea mai buna cota.

Spre exemplu, vrem sa pariem pe victoria Barcelonei in meciul cu Liverpool din semifinalele Champions League si pe victoria lui International in meciul cu Flamengo in Serie A din Brazilia. Cea mai mare cota pentru victoria Barcelonei o gasim la Maxbet (1.96), iar cea mai mare cota pentru victoria lui International o afiseaza Betano (2.40). Adaugam selectiile pe biletul virtual, dam click pe butonul ,,Compara cotele la casele de pariuri” si aflam ca cea mai mare cota pentru bilet ne este oferita de Betano (4.70), urmata de Maxbet ( 4.55). Daca am paria 1000 de ron, la Betano am castiga cu 150 de ron mai mult decat la Maxbet.

Pariurile surebets – profit garantat indiferent de rezultat (heading 3)

Pe supercote.ro gasim si o selectie de Pariuri Sigure. Specialistii site-ului identifica evenimente pe care se poate paria la mai multe agentii in asa fel incat sa realizezi profit garantat. Spre exemplu, la meciul de handbal PSG - Vive Kielce, din Liga Campionilor, daca pariezi 1000 de ron, din care 893,37 ron la Betfair, pe victoria lui PSG, cu cota 1.222, 52 ron la Superbet, pe rezultat de egalitate, cu cota 21.00, si 20 de ron la Betano, pe victoria lui Kielce, cu cota 54,60, vei realiza un profit de 91,90 ron, indiferent de rezultatul din teren.

Una una dintre principalele noastre preocupari, pe langa obtinerea de profit din pariuri, este o continua perfectionare si o largire a gamei de servicii propuse. Ne dorim sa adaugam noi agentii de pariuri printre cele analizate, sa diversificam gama de pariuri recomandate si sa imbunatatim comparatorul de cote in sensul cresterii numarului de variante de pariuri pentru care sa cautam cele mai mari cote din piata. Faptul ca din ce in ce mai multi jucatori sunt alaturi de noi ne intareste convingerea ca suntem pe drumul cel bun si ca munca noastra da roade.