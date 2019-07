Pariurile sportive - sursa de venit imbinata cu pasiunea pentru sport (P)

De cele mai multe ori, pariurile sportive sunt asociate cu intuitia si norocul de moment. In esenta este nevoie de stabilirea unei strategii si a unui plan bazat pe o serie intreaga de cunostinte. Pentru ca sansele de castig sa creasca, sfaturile oferite de profesionisti sunt orientate spre strategii tratate diferential, in functie de sporturi, ceea ce implica valoarea cotelor prezentata de fiecare casa de pariuri.

® Documentarea

Informatiile legate de sportul preferat constituie bazele deciziei de a alege biletul zilei castigator. Evolutia echipelor, statisticile din clasamentul actualizat si rezultatele aferente in diverse competitii chiar si in meciurile amicale sunt puncte de plecare in dezvoltarea propriului venit.

Detaliile ce ajuta in formularea documentatiei se regasesc in cadrul emisiunilor sportive sau online pe site-uri specializate cum este si Cota2.ro. Jucatorii disponibili pentru meciul ce urmeaza sa se desfasoare, accidentele, numarul de suspendari sunt detalii ce pot schimba soarta desfasurarii meciului sau intregului campionat.

® Numarul evenimentelor de pe bilet

Chiar daca tentatia este mare este recomandata parierea pe evenimente putine dintr-un bilet. Surprizele si riscurile sunt neasteptate in acest domeniu, de aceea cateva evenimente se pot urmari usor si pierderile nu sunt insemnate.

® Intre intuitie si calcule matematice

Este de asteptat faptul ca majoritatea mizeaza pe echipele favorite. Acest lucru tine de intuitia subiectiva a fiecarui suporter, insa exista perioade de glorie si perioade de esec chiar si in istoria confruntarilor de renume din lumea sportului.

Ideea de intuitie mai apare si in cazul disputei dintre un lider si o echipa de mijloc a clasamentului. Sansele de castig, la prima vedere par clare din acest punct de vedere, dar surprize si rasturnari de situatie apar in orice moment.

Totusi si aceste situatii imprevizibile au limite in sensul ca riscul ca o echipa locala sa invinga una care face parte din liga mondiala este extrem de mic, acest lucru fiind mai curand posibil in cazul jocurilor pe console.

® Bugetul

Planuirea unui buget alocat acestei activitati este important pentru a nu fi surprins sau dezamagit de pierderi. Cu alte cuvinte sfaturile fac referire la faptul de a nu investi bani decat pe aceia prevestiti pentru a pierde. Suna pesimist, dar aceasta idee poate salva mentalitatea impatimitilor ce cad in plasa datoriilor.

® Echipa favorita

Nu este recomandata parierea pe echipa favorita deoarece acest lucru influenteaza documentarea sau pasul care asigura baza profitului. Implicarea emotionala conduce pronosticurile in directia castigatoare, fara ca acest aspect sa fie fondat pe notiuni logice. In acest fel intuitia si norocul sunt cele pe care se poate da vina in cazul contrar castigului.

® Scenarii si strategii

Tipsterii de pe Cota2.ro recomanda metoda arbitrajului, deoarece reprezinta un numar mic de riscuri. Acest tip de pariu consta in principiul plasarii mizei pe unul, doua sau toate trei pronosticuri.

Biletul zilei este o alta metoda ce ajuta nu doar incepatorii, ci si pariorii profesionisti. Detaliile informative sunt prezentate de tipseri in mod obiectiv si actualizate. Platformele online, de tipul celei de pe Cota2.ro, isi construiesc ofertele pe baza optiunilor de pariere diverse ale case de pariuri cu care se afla in colaborare si in acelasi timp pe lista cu bilete ale zilei.

O alta metoda optata de pasionati este Martingale. Procesul consta in plasarea pariurilor consecutive de cate un meci pe bilet cu cota peste 2. Pentru acest tip de pariu este necesara o revizuire a bugetului, deoarece poate fi costisitor financiar in privinta faptului ca la fiecare pierdere suma investita pentru pariul urmator trebuie dublata.

Pentru incepatori un alt reper de orientare este valoarea cotei pentru fiecare meci in parte. Cu cat cota este mai mare, cu atat riscurile de a pierde sunt mai ridicate. In schimb, in cazul unui castig neasteptat suma se raporteaza la acea valoare si astfel profitul creste insemnat.

In functie de meci, pariurile si stilul acestora difera. Mai mult decat atat, campionatele cu mize mari au denumiri diferite si se calculeaza diferit in functie de categorie si aspectele legate daca este meci de echipa precum fotbalul sau individual, ca in cazurile tenisului de camp.

Adevarul este ca nu exista o strategie sigura de castig, in schimb cert este ca pe platforma online poti sa vezi aici toate ponturile de pariuri de la tipsterii Cota2.ro. Avantajele in ceea ce priveste imbunatatirea sanselor de castig sunt informatiile analizate concret de pe biletele zilei.