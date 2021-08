(P) UNTOLD 2021 - 4 zile cu peste 200 de artiști de top, pe 6 scene de festival

La început de toamnă, distracția de vară continuă în cel mai intens mod, la UNTOLD 2021.

Organizatorii celebrului festival (ajuns acum la ediția a 6-a) au anunțat deja programul pentru fiecare zi din perioada 9 - 12 septembrie, cu numele artiștilor care vor face spectacol la cel mai înalt nivel pe fiecare dintre cele 6 scene - Mainstage, Alchemy, Galaxy, Daydreaming, Fortune și Time. Fiecare dintre aceste scene aduce un univers aparte în experiența UNTOLD, cu tematici speciale și momente unice.

Mai sunt puține zile de vară, dar distracția din acest sezon cald se va prelungi cel puțin până pe 12 septembrie, când se va încheia festivalul UNTOLD 2021. Încă se pot cumpăra bilete online de pe untold.com, fiind disponibile variante de acces de o zi (la preț de 69 euro + taxe) sau acces complet la eveniment, pentru cele 4 zile (cost de la 159 euro + tva). De asemenea, se pot alege variantele VIP, care includ beneficii premium, exclusiviste.

UNTOLD a devenit un brand cu rezonanțe internaționale în materie de divertisment muzical, aducând la fiecare ediție, la Cluj-Napoca, o mulțime de turiști străini care (re) descoperă astfel România ca destinație de distracție. La ediția 2021, UNTOLD impresionează - așa cum era de așteptat - prin numele de artiști confirmați la marele eveniment.

Printre cei peste 200 de artiști și trupe de top se numără David Guetta (DJ-ul număr 1 al planetei), Dimitri Vegas & Like Mike (pe locul 2 în topul DJ Mag 100 cei mai buni DJ-i), Martin Garrix, Steve Aoki, Ofenbach, Sam Feldt, Paul van Dyk, Parov Stelar, The Script, Afrojack, Alok, DJ Snake, Lost Frequencies, Quintino. Sunt și prezențe în premieră la UNTOLD, de exemplu rapperul American Tyga - prima dată pe scena principală a festivalului.

Fiecare scenă promite o tematică aparte și aduce vibrații puternice, deosebite, în experiența generată UNTOLD, cu nume de pe nișe muzicale precum techno, deep tech, house, tech house, trance, drum&bass, dubstep, trap, hip-hop, trip hop. În anii trecuți, printre numele care au creat amintiri memorabile la UNTOLD putem menționa David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Hardwell, Avicii, Don Diablo, Afrojack, Tinnie Tempah, Jason Derulo, Black Eyed Peas, Timmy Trumpet, Steve Aoki, Prodigy, The Script, John Newman, Ellie Goulding, Marshmello, Kygo, Alok, Alan Walker, The Chainsmokers, Hurts, Robbie Williams.

The World Capital of Night and Magic are, și în acest an, parteneri lideri pe segmentele lor de activitate, care se asociază perfect cu distracția de calitate. Cei de la Vlad Cazino, una dintre cele mai populare platforme de jocuri de noroc online licențiate pe piața românească, sunt și în 2021 alături de UNTOLD. La fel ca în 2019, este vorba despre o prezență susținută, o implicare extrem de dinamică, începută printr-o campanie online cu bilete cadou la UNTOLD pentru cei mai norocoși clienți activi.

La festival, între 9 și 12 septembrie, va fi prezentă întreaga echipă a Vampirului Vlad (personajul ilustrat ca gazdă a cazinoului online), din care fac parte inclusiv Micutzu și Bordea, unii dintre cei mai apreciați artiști de stand-up comedy din România. Vlad Cazino a pregătit desigur multe surprize la UNTOLD 2021, ca parte din experiența intensă oferită fanilor divertismentului de calitate.

Creat de Kindred Group special pentru români în anul 2018, Vlad Cazino s-a asociat în ultima perioadă cu divertismentul de cea mai înaltă calitate, trecând dincolo de jocurile online, spre distracția completă, 360 de grade. Colaborările în lumea stand-up comedy gerenează conținut de calitate, iar implicarea ca sponsor UNTOLD înseamnă un angajament pentru divertisment echilibrat, la cel mai înalt nivel, online & offline.

Vlad Cazino oferă fanilor săi așadar nu doar sloturi online, jocuri de cazino cu dealeri live, bingo și turnee de poker jackpot, ci și surprize care fac timpul liber plin de experiențe de top.

