(P) Micutzu si Vlad Cazino: divertismentul de calitate urca la un nou nivel

Noua colaborare dintre cazinoul online Vlad Cazino si actorul de stand-up comedy Micutzu ofera premizele pentru si mai mult divertisment de calitate in zona de stand-up comedy si nu numai.

De altfel, Vlad Cazino nu este la primul astfel de demers, fiind deja de notorietate parteneriatul pe care platforma de jocuri de cazino online si bingo online il deruleaza cu un alt nume celebru din sectorul de stand-up comedy, Catalin Bordea.

La fel cum acea colaborare a produs continut de inalta calitate si nu a fost o simpla asociere de marketing, si actualul acord cu Micutzu va aduce multe surprize placute fanilor ambelor parti implicate.

Alaturi de Micutzu, vampirul Vlad (gazda - simbol a cazinoului online Vlad Cazino) va avea noi actiuni inedite, dupa ce anul trecut a debutat intr-un roast battle - o premiera absoluta, un duel comic intre un personaj animat si un actor real, pe scena de stand-up comedy.

Colaborarea dintre Catalin Bordea, unul din pionierii conceptului de stand-up comedy in Romania, si vampirul Vlad, exponentul de brand al cazinoului online Vlad Cazino, a fost marcata de momente memorabile si de campanii promotionale puternice. Acum, prezenta lui Micutzu va intari angajamentul brandului Vlad Cazino pentru divertisment complet, online si offline.

Charismaticul vampir Vlad a devenit in sine un personaj vedeta pe internet, apreciat datorita aparitiilor pline de umor. In sine, conceptul de brand se bazeaza pe umor rafinat, caci legenda vampirilor din Transilvania (un simbol asociat cu Romania la nivel international, o valoare pentru brandul de tara care nu trebuie ignorata) a fost reinterpretata intr-un stil amuzant.

Vampirul Vlad nu doar ca este inofensiv, dar este insetat doar de... distractie la cel mai inalt nivel. Vlad Cazino promoveaza divertismentul echilibrat si responsabil, iar aceste valori vor fi prezente si in cadrul colaborarii cu Micutzu. Vor exista chiar proiecte CSR si va fi marcat debutul lui Vlad in "lumea reala", in spoturile brandului.

Pus pe glume si mereu promotor al bunei dispozitii, vampirul prietenos Vlad s-a asociat de-a lungul timpului cu evenimente de top - merita amintite incursiunile sale in atmosfera de festival de la UNTOLD 2019 si Overnight 2020. Oferte, campanii promotionale, surprize, premiere fel de fel, toate sunt ceva obisnuit pentru fanii Vlad Cazino, primul cazino online cu specific romanesc, un proiect cu imagine romaneasca, dar know-how international generat de puterea si experienta Kindred Group - unul dintre gigantii pietei globale a jocurilor de noroc. O mare varietate de jocuri de cazino sunt prezente pe platforma vladcazino.ro - sloturi de la cei mai populari producatori (de exemplu Novomatic, Play n GO, NetEnt sau EGT), ruleta si blackjack cu dealeri live, bingo si jackpot poker.

Fara indoiala, Vlad Cazino este un proiect de succes in Romania, apreciat de tot mai mult public. In raportul cu privire la rezultatele financiare din perioada ianuarie - martie 2021, Kindred Group subliniaza ca Romania a fost cel mai mare contribuitor din Europa de Est la cresterea din aceasta perioada, prin intermediul ambelor branduri de pe piata locala - Vlad Cazino si Unibet. Vlad Cazino a impresionat foarte puternic, caci numarul de clienti activi si castigurile financiare in primul trimestru al anului 2021 au fost mai mult decat duble decat datele inregistrate in perioada similara a anului trecut.

Licenta nr. L1160657W000330 emisa de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru Unibet (Germany) Limited, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, valabila din data de 1.09.2016 pana la data de 31.08.2026.