(P) Cele mai interesante 6 filme cu pariuri sportive si jocuri de noroc

Iti propunem sa vezi aceste 6 filme extrem de spectaculoase, in care vei cunoaste toate fetele lumii jocurilor de noroc.

Fiecare film este inedit in felul sau, iar povestile nu prea seamana intre ele, iar ca sa te surprindem inca de la inceput, in acest top nu am inclus Casino Royale si nici un alt film in care apare Bond… James Bond. Asta pentru ca recomandarile noastre vor eclipsa acele pelicule. Vizionare placuta!

6. 21 (2008)

Acest film este de fapt o ecranizare a unei intamplari reale, una care este extrem de cunoscuta in randul pasionatilor de gambling. Este vorba despre MIT Blackjack Team, o echipa de 6 fosti studenti de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) si Harvard, care au curatat foarte multe cazinouri din America intre 1979 si inceputul acestui mileniu, folosindu-se in principal de metoda numaratului de carti la Blackjack, pe care au perfectionat-o si au pus-o in aplicare in numeroase cazinouri din tara.

5. The Color of Money (1986)

O pelicula legendara in care veteranul Paul Newman si tanarul Tom Cruise fac echipa pentru a-i escroca pe jucatorii de biliard din Statele Unite ale Americii. Practic, batranule escroc era deja multe prea cunoscut pentru cat de bun era la masa de joc, fapt pentru care nimeni nu mai juca pe bani cu el, asa ca acesta hotaraste sa se foloseasca de tanarul jucator pentru a face bani, instruindu-l cum sa joace pentru a-i determina pe adversari sa mizeze din ce in ce mai mult. Relatia lor nu decurge insa foarte lin…

4. Rounders (1998)

Matt Damon interpreteaza rolul unui fost dependent de poker care este in curs de reabilitare. Chiar daca a inceput sa-si cladeasca o noua viata, departe de patima, totul se schimba pentru el in momentul in care un prieten de-al sau, al carui rol este interpretat de Edward Norton, vine sa-i ceara ajutorul in momentul in care este indatorat la camatari si nu mai gaseste nici o forma de a scapa de acestia. Cu aceasta ocazie, cei doi incep sa se reapuce de vechile obiceiuri, si anume de a juca poker in echipa, trisand. Bineinteles, lucrurile iau o intorsatura foarte urata destul de rapid…

3. Casino (1995)

Pentru foarte multa lume acest film poate parea pur si simplu o poveste exagerata, ca in filme, insa lucrurile nu sunt deloc asa. Martin Scorsese nu a facut altceva decat sa transpuna relatari din viata reala intr-o pelicula care a fost si este catalogata de multi cunoscatori ca fiind o adevarata capodopera. In film ni se prezinta in primul rand viata unor mafioti care sunt implicati in conducerea unor cazinouri si felul in care evoluau vietile lor instabile din toate punctele de vedere.

2. Croupier (1998)

Croupier este un film atipic, in care personajul principal interpretat de Clive Owen, ajunge sa lucreze intr-un cazinou, desi vocatia sa parea sa fie cea de scriitor. Actiunea scoate in evidenta viata persoanelor care lucreaza si care joaca in cazinouri, precum si probleme cu care se confrunta deseori angajatii. Relatia crupierului cu prietenii, partenera sa, cu seful, colegii si tatal se schimba, desi caracterul sau pare sa ramana aproape neschimbat.

1. The Sting (1973)

Daca vi se pare ca un film atat de vechi nu are cum sa va tina in suspans si sa va surprinda placut de la cap la coada, trebuie sa neaparat sa vedeti acest film. Nu degeaba pelicula aceasta a primit distinctia de cel mai bun film al anului in 1974: Paul Newman si Robert Redford au jucat extraordinar rolurile pe care le-au avut, si anume cele de escroci. In acest film avem poker, pariuri sportive, jocuri de cazinou si escrocherii de toate felurile, de la gainarii si pana la adevarate regii.

Tu ce filme cu pariuri sportive si jocuri de noroc apreciezi? Lasa un comentariu cu propunerile tale!