Liderul din Premier League vizitează un stadion dificil în încercarea de a menține la șase puncte avansul pe care-l are față de Manchester City, învingătoare clar (3-0) în fața lui Fulham, în fruntea clasamentului.

"Nuca tare" numită Brentford. Simte Arteta presiunea?

În minutele de final ale derby-ului Liverpool - City de etapa trecută, când gazdele conduceau cu 1-0, Arsenal avea un avans virtual de nouă puncte și era considerată aproape campioană. Cetățenii au întors miraculos meciul de pe Anfield Road, au dublat succesul cu o nouă victorie seacă, 3-0 cu Fulham, miercuri seară, pe Etihad, astfel că situația echipei lui Arteta s-a complicat: trei puncte avans cu 13 meciuri rămase!

Și, dacă Guardiola și-a adunat punctele lejer în această etapă, misiunea lui Mikel Arteta se anunță mult mai complicată. Arsenal merge pe "Community Stadium" din Brentford, un stadion pe care se câștigă foarte greu în actualul context din Premier League. Sezonul acesta, doar Nottingham și Man. City au plecat cu trei puncte de acolo, Brentford reușind să câștige șapte meciuri din 12 și să remizeze în alte trei. Un total de 24 de puncte dintr-un maxim posibil de 36, 23 de goluri marcate și 12 primite.

Ca de fiecare dată în acest sezon, omul de urmărit din partea lui Brentford este Igor Thiago, autor a 17 reușite în Premier League, nou record pentru un brazilian într-un singur sezon al primului eșalon englez. Sud-americanul e al doilea în clasamentul golgheterilor și a marcat aproape la fel de multe goluri precum primii trei golgheteri ai lui Arsenal împreună (opt reușite pentru Gyokeres, câte cinci pentru Trossard și Zubimendi).

