DRAMA DE HOLLYWOOD la Bucuresti! Sute de fani au urmarit finala Champions League! Cum au reactionat la victoria Realului. VIDEO

O finala are aceleasi caracteristici ca si cele mai mari productii de la Hollywood, iar Heineken le-a imbinat in primul blockbuster live din Romania.

Finala Champions League dintre Real Madrid si Liverpool a atras sute de milioane de priviri in intreaga lume.

De la Kiev si pana la Bucuresti, fani din toata lumea au urmarit spectacolul oferit de cele doua finaliste. Real s-a impus cu 3-1, prin reusitele lui Benzema si Bale, de doua ori. Mane a redus din amaraciunea englezilor la Kiev.



Cele mai importante 90 de minute din aceasta editie a Champions League au fost amplificate in direct de Heineken printr-un sistem de efecte speciale interactive coordonate cu actiunea de pe teren si cu reactiile publicului - totul sub sloganul „Share the Drama"!

Finala Heineken a gazduit mai bine de 700 de pasionati de bere si fotbal care au trait impreuna emotiile celor mai importante 90 de minute ale fotbalului european; urmand indemnul Heineken: #SHARETHEDRAMA

Alaturi de ei au participat Bogdan Lobont, Ciprian Marica sau Andreea Esca.

Lobont stie prin ce trece Karius, portarul lui Liverpool care a comis doua erori imense la finala. "Numai in pielea lui sa nu fii. E dificil, sunt trairi, sunt emotii, e greu de explicat, stiu ce simte, am trait si eu astfel de momente. E dificil, dar cu siguranta experienta o sa-l ajute mult pe viitor.

Nu cred ca este o intamplare victoria Realului. E fructul unui parcurs pe care il urmeaza. De trei ani la rand castiga aceasta competitie, o au practic in ADN. sunt obisnuiti. Pentru ei probabil, La Liga este Champions League", a spus Lobont.



Andreea Esca a trait finala la intensitate maxima si s-a bucurat pentru victoria Realului. Tine de mult timp cu echipa din Madrid.

"Eu sunt cu Realul pana la moarte. Nu e de la Ronaldo. E de la Figo, Casillas, Raul. Am ramas de cand erau niste baieti. Pe Ronaldo nu l-am vazut".





Ciprian Marica a fost trist pentru Livepool. Accidentarea lui Salah si erorile de portar au facut imposibila o victorie contra Madridului.

"Putin dezamagit. Sigur, dupa accidentarea lui Mo Salah, care e cel mai bun jucator al lui Liverpool, trist. Pe de alta parte, dubla greseala a portarului transeaza oarecum soarta acestui meci. Lobont spunea mai devreme ca portarul ar fi punctul slab al celor de la Liverpool si uite ca s-a adeverit. Excelenta executia lui Bale, insa gafele portarului lui Liverpool anuleaza efortul celorlalti jucatori. O zi trista pentru el, din pacate au suferit ceilalti colegi", spune Marica.

