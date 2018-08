(P) Cupa E.ON Kinder aliniaza la start peste 120 de echipe de la cele mai importante cluburi din Romania

Peste 2.000 de juniori participa la turneul de la Tirgu Mures, care se va desfasura in perioada 21-30 august. Fostul international Claudiu Niculescu „ClauGol” este Ambasadorul competitiei.

Timp de doua saptamani, municipiul Tirgu Mures se transforma intr-o veritabila capitala a fotbalului pentru copii. Cupa E.ON Kinder 2018 debuteaza marti, 21 august, si reuneste peste 120 de echipe de la cele mai prestigioase cluburi din tara.

Editia a XII-a a turneului sta sub semnul #energiepentrucampioni si il aduce la Tirgu Mures pe unul dintre cei mai valorosi fosti jucatori de fotbal din Romania, Claudiu Niculescu, in calitate de Ambasador al Cupei E.ON Kinder.

“Sunt bucuros sa reprezint Cupa E.ON Kinder, avem nevoie de astfel de turnee pentru a creste urmatoarea generatie de campioni. Copiii vor arata ce inseamna pasiunea pentru fotbal si dorinta de a face performanta. Peste cativa ani cei mai talentati cu siguranta vor juca in Nationala Romaniei. Haideti sa fim alaturi de ei!“, declara fostul international si golgheter al Ligii I, Claudiu Niculescu.

Turneul, organizat de Clubul AS Kinder in parteneriat cu E.ON Romania si Delgaz Grid si sustinut de Primaria Tirgu Mures, se va desfasura intre 21 si 30 august. Vor fi disputate 400 de meciuri, iar intrarea este gratuita.

“Anul 2018 a fost excelent pentru iubitorii fotbalului. Am avut Cupa Mondiala, un spectacol absolut oferit de sportul rege si s-a dat startul cupelor europene. Chiar daca la alte dimensiuni, spectacolul fotbalistic continua la noi, in Tirgu Mures. Va invit alaturi de noi la Cupa E.ON Kinder, sa facem galerie, sa le dam copiilor energie, cu siguranta printre ei se afla viitorii mari campioni de maine”, a declarat Dan Morari, Director General E.ON Energie Romania.

Prima serie a competitiei are loc in perioada 21 august – 24 august pentru categoriile de copii nascuti in anii 2006, 2008 si 2010, iar a doua serie in intervalul 27 – 30 august pentru categoriile 2007, 2009 si 2011.

In cadrul turneului se vor disputa 18 trofee de echipa si 6 de golgheter. Premiile pentru primele trei echipe clasate constau in seturi de echipamente si mingi Erima. Indiferent de performanta, fiecare echipa primeste din partea E.ON Romania cate 5 mingi pentru participarea la turneu.

Meciurile se vor juca pe terenurile de la Academia de Sport din cadrul Complexului de agrement si sport „Muresul” din Tirgu Mures.

Noutatile si detaliile desfasurarii turneului sunt disponibile pe site-ul oficial al competitiei www.eonkinder.ro. Totodata, puteti fi la curent cu desfasurarea competitiei daca dati un Like la pagina de Facebook, Cupa E.ON Kinder.