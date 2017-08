Cifrele COLOSALE ale celui mai scump transfer din istorie: 500 de milioane de euro! Neymar a ajuns la un acord cu PSG

Brazilianul Neymar a fost de acord sa semneze cu francezii de la PSG pe o perioada de 5 ani si este asteptat la Paris in urmatoarele zile.

Cel mai scump transfer al istoriei a ajuns la final! Conform jurnalistilor de la Sky Sports, Neymar s-a inteles cu PSG pentru un contract pe 5 ani si va ajunge in Paris vineri pentru a semna intelegerea fabuloasa. Toata afacerea pentru a-l aduce pe atacant de la Barcelona ajunge la 500 de milioane de euro, suma ce include salariul acestuia, bonusuri si clauza de reziliere in valoare de 222 de milioane de euro. Neymar va avea un salariu net de 35 de milioane de euro pe an.

Internationalul brazilian a fost miercuri la clubul catalan impreuna cu tatal sau care ii este si agent. Acestia au transmis clubului ca Neymar este gata sa plece.

Banii pe care francezii ii dau pe Neymar ar fi suficienti cat sa achizitioneze 3 avioane Boeing care costa aproximativ 207 de milioane de euro, un avion privat, produsul intern brut din 6 state, dar si suficiente spaghetti cat sa acopere toata Barcelona. :)

Salariul lui Neymar la PSG



Pe an: 35 de milioane de euro

Pe luna: 2.6 milioane de euro

Pe saptamana: 666.000 de euro

Pe zi: 95.000 de euro

Pe ora: 4.000 de euro