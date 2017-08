Dinamo continua sa rateze jucatori! Alexe, la o echipa din Cipru

Marius Alexe a plecat de la formatia Karabukspor si a ales sa mearga in Cipru, la Aris Limassol.

Dupa plecarea lui Alexe de la Karabukspor, directorul generel al dinamovistilor, Adrian Mutu, anunta ca fotbalistul crescut de Dinamo este o varinata pentru echipa luui Contra. Insa, acesta a decis sa mearga la Aris Limassol, unde va fi coechipier cu alti 3 romani, Alexandru Ionita, Banel Nicolita si Andrei Radu.

Alexe a fost deja prezentat oficial la gruparea din Cipru care ocupa locul 8 in campionat si va purta numarul 90 la noua sa echipa.

Atacantul a jucat in total 160 de partide pentru Dinamo unde a marcat 41 de goluri si a oferit 19 pase decisive. Acesta a ajuns la Karabukspor pe 200.000 de euro, echipa la care a jucat 35 de meciuri, a dat 8 goluri si 3 pase de gol. In primele 6 luni din 2017, acesta a fost imprumutat in Slovacia, la Podbrezova.