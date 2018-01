SIMONA HALEP - WOZNIACKI, sambata la 10:30! Ce sanse ii dau casele de pariuri Simonei la castigarea trofeului

Finala cu miza dubla la Australian Open - trofeul si primul loc mondial sunt in joc.

Simona Halep si Caroline Wozniacki se bat sambata dimineata pentru castigarea trofeului de la Australian Open.

Meciul pune fata in fata doua jucatoare care nu au mai castigat niciodata un trofeu de Grand Slam, lucru ce nu s-a mai intamplat din 1980 la Melbourne.

Ca si in cazul Simonei Halep, aceasta este a treia finala de Grand Slam pentru Wozniacki. A mai jucat doua la US Open, in 2009 si 2014.

Casele de pariuri o vad pe Simona favorita in meciul de sambata. Victoria Simonei are o cota de 1.70, in timp ce un succes al danezei are cota 2.25.

