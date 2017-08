Start de FOC pentru Simona la US Open: reintalnire cu Sharapova, dupa ora 2! Halep, nr.1 WTA, in clasamentul LIVE!

10:22

Halep, nr1 WTA in clasamentul LIVE!



Simona Halep va incepe US Open, ultimul Grand Slam al anului, in calitate de numarul 1 mondial, in clasamentul WTA "live". Insa in ierarhia oficiala, publicata luni, jucatoarea romana este in continuare pe locul 2, cu 6.385 de puncte, dupa sportiva ceha Karolina Pliskova, cu 6.390 de puncte.



Ierarhia momentului a fost stabilita in urma retragerii punctelor aferente participarii jucatoarelor la editia 2016 a US Open. Halep are 5.985 de puncte, dupa ce a pierdut cele 420 de puncte castigate anul trecut, cand a ajuns in sferturile de finala la Flushing Meadows.



In acest clasament "live", romanca este urmata de spaniola Garbine Muguruza, cu 5.800 (a pierdut 60 de puncte), de ucraineanca Elina Svitolina, cu 5.410 puncte (-120 puncte) si de actualul lider, finalista editiei trecute Pliskova, cu 5.100 puncte (-1.290 puncte). Germana Angelique Kerber, castigatoarea de anul trecut de la New York a cazut de pe locul 6 pe locul 12, cu 3.156 de puncte.



Urmatorul clasament oficial va fi dat publicitatii la 11 septembrie si va include rezultatele obtinute de jucatoare la actuala editie a US Open. Opt sportive pot deveni lider WTA in functie de performantele de la New York



In ierarhia publicata, luni, de WTA, s-a produs o singura schimbare in Top 10, Dominica Ciblkova (Slovacia) urcand de pe locul 11 pe locul 10, detinut de poloneza Agnieszka Radwanska, dupa ce a disputat finala turneului de la New Haven.



Primele zece pozitii in clasamentul de simplu sunt ocupate de urmatoarele jucatoare:



1. Karolina Pliskova (Cehia) 6.390 de puncte;



2. Simona Halep (Romania) 6.385;



3. Garbine Muguruza (Spania) 5.860;



4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.530;



5. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.350;



6. Angelique Kerber (Germania) 5.146;



7. Johanna Konta (Marea Britanie) 4.750;



8. Svetlana Kuznetova (Rusia) 4.410;



9. Venus Williams (SUA) 4.216;



10. Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.830.