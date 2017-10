Simona Halep a primit trofeul pentru numarul 1 WTA si un inel: "Ma logodesc cu tenisul!" FOTO

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Halep a primit si un inel de la Tiffany oferit numarului 1 mondial.

"Nu ma logodesc. De fapt ma logodesc cu tenisul", a spus Halep.

Romanca este a treisprezecea jucatoare care reuseste sa ocupe locul 1 mondial la finalul sezonului, de la introducerea ierarhiei computerizate, in 1975.

Simona Halep este de trei saptamani pe locul 1 WTA. Ea a urcat in premiera pe aceasta poziţie la 9 octombrie, dupa finala jucata la China Open. Ea se va menţine pe locul I cel puţin inca 11 saptamani.

We are extremely proud! pic.twitter.com/OA65kNRjaY

Your year-end world no. 1, @Simona_Halep from ????????!

„I’m getting engaged to tennis!“@Simona_Halep receives her @TiffanyAndCo No.1 ring in Singapore pic.twitter.com/ysLtCncrVX