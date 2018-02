ROMANIA - CANADA, FED CUP // Ilie Nastase, INTERZIS in sala din Cluj: "O sa le sustin pe fetele de la hotel"

Ilie Nastase a fost interzis de ITF la meciurile Romaniei din FED Cup.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Nastase plateste scump dupa scandalul de anul trecut de la intalnirea cu Marea Britanie de la FED Cup. Fostul numarul 1 ATP nu are nici macar sa intre in sala de la Cluj la intalnirea cu Canada din acest weekend.

Nastase spune ca a fost judecat prea aspru si nu va mai continua colaborarea cu Federatia Romana de Tenis.



"Trebuia sa fie o audiere la finalul lunii ianuarie, dar nu s-a mai intamplat nimic. Ne punem si noi intrebari. Sunt niste judecatori care se ocupa. M-au audiat pe mine, iar acum vad ca mai dureaza. Nu stiu ce se intampla. Sincer, nici nu stiu ce sa ma mai astept dupa ce mi-au dat atatatia ani.

Poate ca se judeca diferit. Pentru acelasi lucru, Serena a luat doi ani fara suspendare, in timp ce eu am primit o pedeapsa cu o suspendare ce a intrat in vigoare. Probabil ca daca eram numarul 1, si nu doar antrenor si la varsta asta, nu luam atat.

Nu ma mai intorc. Eu am fost rugat de domnul Tiriac si de fete sa vin atunci. Chiar nu eram pregatit sa fac treaba asta. Dar daca m-au rugat, am zis sa o fac. Am fost voluntar, nu am fost platit, nu am fost angajat de Federatie, nimic.

Nu pot sa merg la meci. Pana nu se da decizia nu am voie in sala. O sa merg la Cluj, dar n-am voie la stadion. O sa stau la hotel si o sa le sustin de acolo", a spus Nastase pentru ziare.com.

Florin Segarceanu va conduce echipa de FED Cup, anunta Ilie Nastase.

"A fost un jucator de Cupa Davis, tatal sau a fost un foarte bun antrenor, le-a format pe Ruzici si Simionescu. Tenisul este in familie. Au pus o persoana care se pricepe, le cunoaste si pe fete, ceea ce este cu atat mai bine."

Cat despre problema Simonei, Nastase considera ca aceasta a luat decizia potrivita, iar absenta ei va fi suplinita cu success de celelalte jucatoare. "Simona va fi prezenta la Cluj, dar nu va juca. Nu vad de ce ar juca in loc sa se odihneasca. Ii face mai bine odihna pentru urmatorul turneu in loc sa mai dispute doua meciuri. La noi pot sa joace foarte bine Sorana si Irina. Ar fi trebuit adusa si Buzarnescu, macar sa fie acolo, sa se antreneze cu fetele. Eu as fi bagat-o si pe ea", a spus Nastase.



Romania si Canada se dueleaza in acest weekend, live text pe www.sport.ro!